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Головна Фінанси Додаткові гроші на комуналку — кому з українців виплатять

Додаткові гроші на комуналку — кому з українців виплатять

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 12:26
Оплата комунальних послуг — на які додаткові виплати можуть розраховувати українці
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що відомо про грошову допомогу у 2025 році Як отримати виплати Що ще варто знати

Деякі українці у 2025 році можуть отримувати адресну  грошову допомогу на оплату комунальних послуг. Її виплачують родинам, де є особи з інвалідністю.

Програма підтримки, за якою окремі родини отримують щомісячну грошову допомогу на оплату ЖКП на додаток до субсидії, діє у Дніпрі, повідомляє департамент соцполітики Дніпровської міськради.

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Що відомо про грошову допомогу у 2025 році 

Отримати фіндопомогу можуть окремі сім'ї, а саме:

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  • в яких виховуються діти з інвалідністю;
  • з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);
  • з особами з інвалідністю II групи з дитинства.

Розмір грошової допомоги є таким: 

  • 1 квітня до 31 жовтня родини отримують — по 500 гривень щомісяця;
  • з 1 листопада до 31 березня —  сума становить 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у родині.

Як отримати виплати 

Жителі Дніпра мають подати заяву до управління соціального захисту населення. Із собою також потрібно принести деякі документи, а саме:

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  • копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю/копію ID-картки (плюс копію витягу щодо реєстрації місця проживання або копію довідки про реєстрацію місця проживання);
  • оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);
  • довідку медико-соціальної експертної комісії / лікарсько-консультативної комісії / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи; 
  • особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.  

Адресну допомогу у Дніпрі можна оформити на послуги: 

  • з утримання будинків і споруд та прибудинкової території;
  • управління багатоквартирним будинком;
  • витрат на управління багатоквартирним будинком;
  • вивезення твердих побутових відходів;
  • технічного обслуговування ліфтів;
  • з тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення.

Що ще варто знати

Українцям з інвалідністю внаслідок війни держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги. Люди, наприклад, можуть користуватися:

  • 100% знижкою за користування житлом (квартплата);
  • 100% знижкою за користування газом, електроенергією, іншими послугами послуги та скрапленим балонним газом на побутові потреби у межах середніх норм споживання;
  • 100% знижкою на купівлю палива, зокрема рідкого, в рамках норм, передбачених для продажу громадянам, які мешкають у будинках без центрального опалення.

Раніше ми розповідали, що частині чорнобильців у 2025 році виплатять нову фіндопомогу. Гроші отримають українці, які зареєстровані в місті Одеса. Дізнавайтесь також, хто в Україні може отримати виплати від 3 тис. доларів

комунальні послуги субсидії виплати гроші грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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