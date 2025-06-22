Оплата комунальних послуг — на які додаткові виплати можуть розраховувати українці

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Деякі українці у 2025 році можуть отримувати адресну грошову допомогу на оплату комунальних послуг. Її виплачують родинам, де є особи з інвалідністю.

Програма підтримки, за якою окремі родини отримують щомісячну грошову допомогу на оплату ЖКП на додаток до субсидії, діє у Дніпрі, повідомляє департамент соцполітики Дніпровської міськради.

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Отримати фіндопомогу можуть окремі сім'ї, а саме:

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в яких виховуються діти з інвалідністю;

з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);

з особами з інвалідністю II групи з дитинства.

Розмір грошової допомоги є таким:

1 квітня до 31 жовтня родини отримують — по 500 гривень щомісяця;

родини отримують — по 500 гривень щомісяця; з 1 листопада до 31 березня — сума становить 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у родині.

Як отримати виплати

Жителі Дніпра мають подати заяву до управління соціального захисту населення. Із собою також потрібно принести деякі документи, а саме:

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копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю/копію ID-картки (плюс копію витягу щодо реєстрації місця проживання або копію довідки про реєстрацію місця проживання);

оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);

довідку медико-соціальної експертної комісії / лікарсько-консультативної комісії / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.

Адресну допомогу у Дніпрі можна оформити на послуги:

з утримання будинків і споруд та прибудинкової території;

управління багатоквартирним будинком;

витрат на управління багатоквартирним будинком;

вивезення твердих побутових відходів;

технічного обслуговування ліфтів;

з тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення.

Що ще варто знати

Українцям з інвалідністю внаслідок війни держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги. Люди, наприклад, можуть користуватися:

100% знижкою за користування житлом (квартплата);

100% знижкою за користування газом, електроенергією, іншими послугами послуги та скрапленим балонним газом на побутові потреби у межах середніх норм споживання;

100% знижкою на купівлю палива, зокрема рідкого, в рамках норм, передбачених для продажу громадянам, які мешкають у будинках без центрального опалення.

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