Пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни — правила надання 100% знижки

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українське законодавство надає певні гарантії для громадян з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, така категорія населення має право на пільги на житлово-комунальні послуги.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Пільги у 100% для осіб з інвалідністю внаслідок війни у 2025 році

Як зазначається, громадяни з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи мають право на пільги з оплати послуг ЖКГ. Йдеться про:

100-відсоткову знижку плати за користування житлом (квартплата);

100-відсоткову знижку плати за користування комунальними послугами (газ, електроенергія, інші послуги) та скрапленим балонним газом на побутові потреби у межах середніх норм споживання;

100-відсоткову знижку плати за комунальні послуги (газ, електроенергія, інші послуги) та скраплений балонний газ на побутові потреби у рамках середніх норм споживання;

100-відсоткову знижку вартості палива, зокрема рідкого, в рамках норм, передбачених для продажу громадянам, які мешкають у будинках без центрального опалення.

Правила надання пільг для осіб з інвалідністю та їхніх родин

За даними ПФУ, площа житла, на яку надають знижку, становить 21 кв. метр площі на кожну з осіб, які постійно проживають у житлі, і мають право на знижку, та додатково 10,5 кв. метра на родину.

При цьому пільги з оплати за житло, житлово-комунальні послуги та паливо надають особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх родин, які мешкають разом із ними, незалежно від виду житла, а також форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховують 100-відсоткову знижку, визначають в максимально можливому розмірі в рамках загальної площі житла відповідно до норм користування (споживання) незалежно від наявності в складі домогосподарства громадян, які не мають права на знижку.

"Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка плати", — пояснили в ПФУ.

Раніше ми писали, навіщо газопостачальній компанії "Нафтогаз" потрібна актуалізація даних клієнтів. Там пояснили, у яких випадках необхідно обов'язково оновити інформацію.

Також повідомлялося, чому у клієнтів Нафтогазу з'являється заборгованість у платіжках за газ. Там дали рекомендації, як не припуститися помилки та здійснювати оплату через онлайн-сервіси.