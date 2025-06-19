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Головна Фінанси Гроші від Mercy Corps — хто з жінок отримає 3 тис. доларів

Гроші від Mercy Corps — хто з жінок отримає 3 тис. доларів

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Дата публікації: 19 червня 2025 13:04
Виплати для українок — хто і де зможе отримати від 3 тис. доларів
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Для кого доступна програма від Mercy Corps Що передбачає програма допомоги для жінок

У червні 2025 року українські жінки мають можливість долучитися до програми допомоги від міжнародної гуманітарної організації "Mercy Corps". В рамках проєкту, який охопить 11 областей, можна буде отримати від 3 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні Mercy Corps у соцмережі Facebook.

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Для кого доступна програма від Mercy Corps 

Як зазначається, організація "Mercy Corps" відкрила реєстрацію на надання цільової фіндопомоги на підтримку сільського господарства для жінок. Тобто кошти зможуть отримати українки, які мають чи хочуть мати бізнес у сфері фермерства.

Взяти участь у проєкті можуть місцеві жителі та внутрішньо переміщені особи (ВПО) з таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської,  Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської,  Херсонської та Чернігівської. 

 Також потрібно відповідати наступним вимогам: 

  • жінка очолює домогосподарство або має чинний фермерський бізнес із досвідом ведення такої діяльності;
  • є бажання відкрити власну справу у агросфері, без досвіду;   
  • здійснюють/планують аграрну діяльність на земельній ділянці площею, що не перевищує 150 га.

Що передбачає програма допомоги для жінок

Завдяки програмі жінки зможуть пройти навчання, зокрема, за напрямками на вибір: овочівництво, ягідництво, садівництво, бджільництво, птахівництво, скотарство, свинарство, кролівництво, вівчарство, козівництво. Буде надана можливість здійснення поїздок до передових фермерських господарств.

Учасниці зможуть отримати фінансову допомогу від 3 тис. до 7 тис. доларів. Кошти можна буде використати на старт або розвиток власної справи.   

"Відбір учасниць проводиться на конкурсній основі. Пріоритет надається жінкам, які ведуть фермерську діяльність замість мобілізованих або загиблих членів родини та/або які належать до вразливих категорій населення (зокрема внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю, матері-одиначки, представниці національних меншин, багатодітні матері тощо)", — повідомляють організатори.

Деталі щодо програми можна уточнити за номером телефону:  0 800 332 590.

Проєкт реалізують за фінансової підтримки The Howard G. Buffett Foundation.

Раніше ми писали, що українці можуть подавати заявки на призначення допомоги до Дня Незалежності. Зокрема, дехто може зареєструватися на виплати дистанційно через портал ПФУ.  

Також повідомлялося, що громадяни мають можливість взяти участь у програмі "REDpreneurUA" з підтримки бізнесу. В її рамках можна отримати понад 300 тис. грн.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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