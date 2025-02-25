Можно ли платить добровольные страховые взносы с достижением пенсионного возраста — украинцам объяснили

Мужчина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине с 2023 года действует механизм, на основании которого граждане добровольно платят за себя или в пользу других страховые взносы в Пенсионный фонд Украины. Платить могут как застрахованные, так и незастрахованные граждане, если им уже есть 16 лет.

Тем временем в Министерстве социальной политики объяснили, можно ли платить добровольные страховые взносы, если уже исполнилось 60 лет.

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Так, в ведомстве отметили, что платить добровольные страховые взносы человек может до выхода на пенсию.

"То есть человек может платить добровольные страховые взносы до назначения пенсии. Для этого нужно только желание и ответственное отношение к своему будущему. Ведь обеспечить себе большую пенсию может каждый", — подчеркнули в Министерстве социальной политики.

Украинцам также напомнили, что размер пенсии непосредственно зависит от того, какая сумма единого взноса ежемесячно уплачивается с зарплаты гражданина в бюджет Пенсионного фонда.

"Чем больший взнос, и чем дольше вы его платите, — тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста", — отмечается в сообщении.

О чем еще стоит знать

Жителей территорий, находящихся под временной оккупацией РФ, могут лишить пенсионных выплат. Украинцам советуют пройти физическую идентификацию в течение полугода, чтобы сохранить за собой право на получение пенсий.

Чтобы пройти процедуру видеоидентификации, гражданам с ТОТ нужно:

перейти на вебпортал Пенсионного фонда;

выбрать раздел "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

внести данные в обязательные поля в форме, следуя указаниям системы;

нажать "Подать заявление";

дождаться подтверждения.

Напомним, что украинцы уже сейчас могут узнать, какую пенсию будут получать в будущем. Сделать подсчет просто: нужно использовать показатели средней зарплаты за три года и отношение дохода конкретного гражданина к средней заработной плате в Украине.

Также мы рассказывали о надбавках к пенсиям в марте. Их назначат при условии соблюдения определенных критериев.