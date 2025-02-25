Чи можна сплачувати добровільні страхові внески з досягненням пенсійного віку — українцям пояснили

Чоловік рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні з 2023 року діє механізм, на підставі якого громадяни добровільно сплачують за себе або на користь інших осіб страхові внески до Пенсійного фонду України. Сплачувати можуть як застраховані, так і незастраховані особи, якщо їм вже є 16 років.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики пояснили, чи можна сплачувати добровільні страхові внески, якщо вже виповнилось 60 років.

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Так, у відомстві зауважили, що сплачувати добровільні страхові внески людина може до виходу на пенсію.

"Тобто людина може сплачувати добровільні страхові внески до призначення пенсії. Для цього потрібне лише бажання і відповідальне ставлення до свого майбутнього. Адже забезпечити собі більшу пенсію може кожен", — підкреслили у Міністерстві соціальної політики.

Українцям також нагадали, що розмір пенсії безпосередньо залежить від того, яка сума єдиного внеску щомісяця сплачується із зарплати громадянина в бюджет Пенсійного фонду.

"Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте, — тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку", — зазначається у повідомленні.

Про що ще варто знати

Мешканців територій, які перебувають під тимчасовою окупацією РФ, можуть позбавити пенсійних виплат. Українцям радять пройти фізичну ідентифікацію впродовж пів року, аби зберегти за собою право на отримання пенсій.

Щоби пройти процедуру відеоідентифікації, громадянам з ТОТ потрібно:

перейти на вебпортал Пенсійного фонду;

обрати розділ "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";

внести дані в обов’язкові поля у формі, дотримуючись вказівок системи;

натиснути "Подати заяву";

дочекатись підтвердження.

Нагадаємо, що українці вже зараз можуть дізнатися, яку пенсію отримуватимуть у майбутньому. Зробити підрахунок просто: потрібно використати показники середньої зарплати за три роки та відношення доходу конкретного громадянина до середньої заробітної плати в Україні.

Також ми розповідали про надбавки до пенсій у березні. Їх призначать за умови дотримання певних критеріїв.