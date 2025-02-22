Пенсії в Україні — яка буде сума виплати, якщо зарплата 20 тис. грн

Жінка з чоловіком за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні розміри майбутніх виплат громадян на заслуженому відпочинку залежать від кількох факторів, зокрема, терміну виходу на пенсію та розміру заробітної платні. Відомо, за яких умов можна буде розраховувати на виплату 6,2 тис. гривень.

Відповідні підрахунки можна зробити, використовуючи формулу Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, розмір пенсії за віком визначається відповідно до ст. 27 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Так, законодавство передбачає, що розмір виплати має прямо залежати від трьох визначальних факторів:

середньої заробітної плати;

індивідуального коефіцієнта заробітку;

страхового стажу.

З огляду на це, знаючи розмір заробітної плати, суму майбутньої пенсії можна розрахувати самостійно на основі офіційної формули від ПФУ. Вона має такий вигляд: П = Зп × Ікз × Кс.

П — розмір пенсії;

Зп — середня зарплата в країні за останні три роки перед виходом громадянина на заслужений відпочинок;

Ікз — коефіцієнт заробітної плати (співвідношення особистого доходу до середньої зарплатні в країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу × 1%).

Хто отримає 6,2 тис. гривень пенсії

Таким чином, під час розрахунку пенсії потрібно використати такі показники, як середня заробітна плата за три роки та відношення зарплатні конкретного громадянина до середньої зарплати в країні.

Зважаючи на формулу, для розрахунку можна взяти середню зарплату в 15 тис. грн та індивідуальний коефіцієнт при доході в 20 тис. грн у розмірі 1,3.

У підсумку — пенсія у людини у 60 років за наявності страхового стажу в 32 роки становитиме трохи більше 6 тис. грн. А саме:

15 тис. грн х 1,3 х (32 х 0,01) = 6,24 тис. грн.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні становить 2,36 тис. грн, а середня виплата дорівнює 5,78 тис. грн.

Нагадаємо, у 2025 році традиційного щорічного оновлення прожиткового мінімуму не буде. Виплати будуть заморожені на рівні попереднього року через складну економічну ситуацію в країні, а отже — мінімальна пенсія також не зміниться.

Раніше ми розповідали, що українських пенсіонерів чекає березнева індексація виплат. Зокрема, у Пенсійному фонді визначили, що показник середньої заробітної плати за 2022–2024 роки становив 15 тис. грн.