Пенсії в Україні — хто і які суми доплат отримає у березні

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні пенсіонери зможуть отримати доплати у березні 2025 року. Пенсії гарантовано стануть вищі у разі досягнення певного вікового рубежу наступного місяця.

Відповідне право передбачене Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Хто має право на вікову надбавку у березні

Так, Пенсійний фонд у березні 2025 року нарахує деяким громадянам вікові доплати. Їх призначать за умови дотримання певних критеріїв.

За українським законодавством, відповідна доплата надається громадянам, які досягнули вікових рубежів: 70, 75 та 80 років.

Кошти почнуть доплачувати після досягнення пенсіонером вищевказаного віку, тобто, не з самого початку календарного місяця, а з дати народження громадянина. Через це у перший місяць права на таку доплату її виплатять не повністю.

Однією з головних умов у праві на надбавку є те, що загальний розмір пенсійної виплати громадянина — не більший за суму у 10,34 тис. гривень.

Залежно від віку, громадяни у березні матимуть право на такі доплати:

тим, кому виповнилося 70 років, і які ще не досягли 75-річного віку, 300 гривень;

пенсіонерам віком від 75 до 79 років включно нарахують по 456 гривень;

особам від 80 і вище доплата буде становити 570 гривень.

Такі компенсаційні доплати будуть нараховуватися щомісяця, вони належать до перерахунків, що не вимагають особистого звернення громадян.

Які пенсії отримують українці у 2025 році

За даними Пенсійного фонду, станом на початок 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 5,78 тис. гривень. Сума на 400 гривень більша, ніж було рік тому.

Найбільші суми середньої пенсії зафіксовано у Києві — 8 тис. гривень, а найнижчі — у Тернопільській області — 4,48 тис. гривень.

Понад 10 тис. гривень отримують 1,2 млн громадян, або 12%.

Від 4 тис. до 5 тис. гривень отримують 1,9 млн, або 18,8% осіб, а від 3 тис. до 4 тис. гривень мають 17,6% або 1,8 млн громадян.

Чверть пенсіонерів (25,9%, або 2,7 млн осіб) отримують пенсію, що не перевищує 3 тис. гривень.

Раніше ми писали, що українці мають право вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, однак за умови більш пізнього виходу — отримають більші виплати. Для цього потрібно звернутись до Пенсійного фонду.

Також ми розповідали, що цьогоріч не змінилась сума добровільного мінімального внеску для стажу. Українці мають щомісяця платити мінімально по 1,76 тис. гривень.