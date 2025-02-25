Пенсіонерам загрожує втрата виплат — пояснення від Офісу омбудсмана

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

В Офісі омбудсмана розповіли про загрозу припинення нарахування пенсій. Обмеження можуть торкнутися тих громадян, які опинилися під тимчасовою окупацією.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Telegram.

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Детальніше про припинення нарахування пенсій

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що мешканці тимчасово окупованих територій мають пройти фізичну ідентифікацію протягом шести місяців, інакше виплату пенсії можуть призупинити.

"До уваги пенсіонерів з ТОТ! Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях України і не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців, виплата пенсії може призупинитись. Проте, пенсійні виплати можливо відновити дистанційно — через процедуру відеоідентифікації", — йдеться у повідомленні.

Фізична ідентифікація є процедурою встановлення ідентифікаційних даних громадянина із документів, створених на матеріальних носіях чи електронних даних, у результаті чого забезпечується однозначне встановлення фізособи, що проводять фахівці органів Пенсійного фонду, якщо особа не пройшла ідентифікацію в установі банку, де отримує пенсію.

Це прописано у законі 3674-IX, що вніс зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Там у ч.1 ст. 49 вказано, що однією з підстав припинення виплати пенсії є неотримання призначеної пенсії упродовж шести місяців підряд та непроходження фізичної ідентифікації.

Як пройти відеоідентифікацію пенсіонерам з ТОТ

Як зазначили в Офісі омбудсмана, для проходження процедури відеоідентифікації громадянам з ТОТ необхідно:

перейти на вебпортал Пенсійного фонду;

обрати розділ "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";

внести дані в обов’язкові поля у формі, дотримуючись вказівок системи;

натиснути "Подати заяву";

дочекатись підтвердження.

"Важливо! Процедура відеоідентифікації відбувається не раніше ніж через 10 робочих днів і не пізніше ніж через 30 календарних днів з моменту подачі заявки", — повідомили в офісі.

Українцям порадили звертатися до Офісу омбудсмана у разі появи проблемних питань в частині реєстрації на процедуру відеоідентифікації за такими контактами:

телефони — 0 800 501 720, 044 299 74 08;

е-mail — hotline@ombudsman.gov.ua.

Оголошення. Джерело: Офіс Омбудсмана

Раніше ми писали, що українці самі можуть підрахувати розмір майбутньої пенсії. Під час розрахунку треба використати такі показники: середня зарплата за три роки та відношення доходу конкретного громадянина до середньої зарплати в Україні.

Також ми повідомляли про перерахунок з 1 квітня 2025 року пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак на оновлення виплат не слід розраховувати деяким категоріям громадян.