Мужчина с наличными и банковской картой в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине запустили онлайн-оформление пособия "єЯсла" через портал Дия. Родители, вернувшиеся на полную ставку после того, как ребенку исполнился год, могут получать от 8 000 до 12 000 грн ежемесячно. Однако право на эти деньги имеют не все семьи, а тратить их разрешено только на определенные нужды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дия.

Реклама

Кто может получить выплаты "єЯсла"

С 18 ноября 2026 года помощь "єЯсла" можно оформить онлайн через портал Дия. Ранее для получения средств нужно было лично обращаться в Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг.

Программа предусматривает ежемесячную финансовую поддержку родителей, которые после достижения ребенком одного года вернулись на работу на условиях полной занятости.

В 2026 году размер помощи составляет:

Читайте также:

8 000 грн в месяц — на ребенка в возрасте от одного до трех лет;

12 000 грн в месяц — на ребенка с инвалидностью в возрасте от одного до трех лет.

Претендовать на онлайн-оформление могут матери, отвечающие следующим требованиям:

воспитывают ребенка в возрасте от одного до трех лет;

официально работают по найму на условиях полного рабочего дня;

имеют паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеют зарегистрированное место жительства или фактическое место жительства в качестве внутренне перемещенных лиц.

Для получения денег также требуется специальный счет "Забота о ребенке" на "Дия.Картке".

Важно, что одного лишь наличия ребенка соответствующего возраста недостаточно. Обязательным условием является официальное трудоустройство на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился год.

Как оформить 8 000 или 12 000 грн через Дию

Подать заявление на пособие можно на портале Дия. Для этого матери необходимо выполнить несколько действий:

Авторизоваться на портале Дия. Выбрать услугу "Пособие работающим родителям (еЯсла)". Выбрать ребенка, на которого оформляется выплата. Дождаться ответа от Единой информационной системы социальной сферы. Выбрать специальный счет "Забота о ребенке" на "Дия.Карте". Проверить сформированное заявление и подписать его с помощью "Дія.Подписи" или файловой КЭП.

После отправки заявления информация проходит проверку через государственные реестры. Поэтому важно, чтобы персональные данные и сведения о трудоустройстве были актуальными.

Отдельно стоит учесть срок подачи документов. Обратиться за помощью нужно в течение шести месяцев со дня возникновения права на выплату. Если уложиться в этот срок, деньги начислят за весь положенный период — с месяца, следующего за достижением ребенком одного года, но не ранее 1 января 2026 года, и до месяца, в котором ему исполнится три года включительно.

Может ли отец оформить пособие вместо матери

Подать заявление онлайн через портал Дия пока может только мать ребенка. Если фактический уход за ребенком осуществляет отец или другой законный представитель, это не лишает его возможности претендовать на пособие.

Однако в таком случае необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или ЦНАП.

Общие правила программы предусматривают получение пособия матерью или другим законным представителем, который фактически ухаживал за ребенком и приступил к работе на условиях полной занятости. В то же время для отдельных категорий законных представителей действуют законодательные ограничения.

На что можно тратить деньги из "єЯсла"

Пособие имеет целевое назначение. Это означает, что полученные 8 000 или 12 000 грн нельзя использовать на любые семейные нужды или переводить на обычную банковскую карту.

Средства поступают на специальный счет "Забота о ребенке" на карте Дия. Рассчитываться ими можно в торговых заведениях и учреждениях, категории деятельности которых соответствуют утвержденному перечню.

В частности, разрешено оплачивать:

Продукты питания — покупки в супермаркетах, бакалейных и специализированных продовольственных магазинах, магазинах молочных продуктов.

Детские товары — одежду, обувь, игрушки, книги, канцелярские принадлежности и спортивные товары.

Медицинские нужды — лекарственные средства, консультации врачей, услуги больниц, оптиков, ортопедов, медицинских и стоматологических лабораторий.

Образование и развитие — образовательные услуги, посещение музеев и выставок.

Уход и досуг — услуги по уходу за детьми, спортивные клубы, детские развлекательные центры, аквариумы и зоопарки.

В частности, к разрешенным категориям относятся услуги стоматологических и медицинских лабораторий, имеющих соответствующий код категории продавца (MCC 8071).

В то же время возможность оплаты зависит не только от того, что именно покупает семья, но и от категории, под которой зарегистрирован продавец или поставщик услуг в банковской системе. Поэтому перед покупкой стоит уточнить, принимает ли конкретное заведение оплату со специального счета.

Еще один важный нюанс — срок использования средств. Получатель должен потратить деньги в течение 90 календарных дней с момента последнего зачисления на счет. Поэтому накапливать выплаты бессрочно не получится.

Что делать, если Дия не подтверждает трудоустройство

При оформлении пособия система проверяет сведения о работе заявителя через государственные реестры. Если информация не отображается, это не всегда означает, что человек не имеет права на выплату.

Причиной может быть задержка с передачей отчетности работодателем или обновлением данных в Реестре застрахованных лиц.

В такой ситуации необходимо:

Обратиться к работодателю и проверить, подал ли он отчетность.

Уточнить, правильно ли указан режим работы и полная занятость.

Дождаться обновления информации в государственном реестре.

Повторить попытку оформления пособия.

Если проблема не исчезнет, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины для уточнения информации и проверки права на назначение выплаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить субсидию даже при отсутствии доходов. Существует семь обстоятельств, которые позволяют назначить государственную помощь, несмотря на то, что у человека нет официальных доходов. В то же время для получения выплат необходимо соответствовать установленным требованиям.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить 998,40 грн через приложение Дія в рамках программы "єКнига". Единовременная помощь предназначена для граждан, достигших 18 лет, и имеет целевое назначение — приобретение книг на украинском языке. Для оформления необходимо подать заявку в приложении и открыть специальную Дія.Картку.