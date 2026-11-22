Чоловік з готівкою та банківською карткою в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні запустили онлайн-оформлення допомоги "єЯсла" через портал Дія. Батьки, які повернулися до роботи на повний день після досягнення дитиною одного року, можуть отримувати від 8 000 до 12 000 грн щомісяця. Однак право на гроші мають не всі родини, а витрачати їх дозволено лише на визначені потреби.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дія.

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Хто може отримати виплати "єЯсла"

З 18 листопада 2026 року допомогу "єЯсла" можна оформити онлайн через портал Дія. Раніше для отримання коштів потрібно було особисто звертатися до Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг.

Програма передбачає щомісячну фінансову підтримку батьків, які після досягнення дитиною одного року повернулися до роботи на умовах повного робочого часу.

У 2026 році розмір допомоги становить:

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8 000 грн на місяць — на дитину віком від одного до трьох років;

12 000 грн на місяць — на дитину з інвалідністю віком від одного до трьох років.

Претендувати на онлайн-оформлення можуть матері, які відповідають таким вимогам:

виховують дитину віком від одного до трьох років;

офіційно працюють за наймом на умовах повного робочого дня;

мають паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

мають реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мають зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання як внутрішньо переміщені особи.

Для отримання грошей також потрібен спеціальний рахунок "Турбота про дитину" на Дія.Картці.

Важливо, що самої наявності дитини відповідного віку недостатньо. Обов'язковою умовою є офіційне працевлаштування на повний робочий день після того, як дитині виповнився рік.

Як оформити 8 000 або 12 000 грн через "Дію"

Подати заяву на допомогу можна на порталі "Дія". Для цього матері потрібно виконати декілька дій:

Авторизуватися на порталі "Дія". Обрати послугу "Допомога працюючим батькам (єЯсла)". Вибрати дитину, на яку оформлюється виплата. Дочекатися відповіді від Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Обрати спеціальний рахунок "Турбота про дитину" на Дія.Картці. Перевірити сформовану заяву та підписати її за допомогою Дія.Підпису або файлового КЕП.

Після надсилання заяви інформація проходить перевірку через державні реєстри. Тому важливо, щоб персональні дані та відомості про працевлаштування були актуальними.

Окремо варто врахувати строк подання документів. Звернутися за допомогою потрібно протягом шести місяців від дня виникнення права на виплату. Якщо вкластися в цей період, гроші нарахують за весь належний час — від місяця, наступного за досягненням дитиною одного року, але не раніше 1 січня 2026 року, і до місяця, у якому їй виповниться три роки включно.

Чи може батько оформити допомогу замість матері

Подати заяву онлайн через портал "Дія" наразі може лише мати дитини. Якщо фактичний догляд за дитиною здійснює батько або інший законний представник, це не позбавляє його можливості претендувати на допомогу.

Однак у такому разі потрібно звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або ЦНАПу.

Загальні правила програми передбачають отримання допомоги матір'ю або іншим законним представником, який фактично доглядав за дитиною та розпочав роботу на умовах повного робочого часу. Водночас для окремих категорій законних представників діють законодавчі обмеження.

На що можна витрачати гроші з "єЯсла"

Допомога має цільове призначення. Це означає, що отримані 8 000 або 12 000 грн не можна використовувати на будь-які сімейні потреби чи переказувати на звичайну банківську картку.

Кошти надходять на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" на Дія.Картці. Розраховуватися ними можна в торговельних закладах і установах, категорії діяльності яких відповідають затвердженому переліку.

Зокрема, дозволено оплачувати:

Продукти харчування — покупки в супермаркетах, бакалійних і спеціалізованих продовольчих магазинах, магазинах молочних продуктів.

Дитячі товари — одяг, взуття, іграшки, книжки, канцелярське приладдя та спортивні товари.

Медичні потреби — лікарські засоби, консультації лікарів, послуги лікарень, оптиків, ортопедів, медичних і зубних лабораторій.

Освіту та розвиток — освітні послуги, відвідування музеїв і виставок.

Догляд і дозвілля — послуги з догляду за дітьми, спортивні клуби, дитячі розважальні центри, акваріуми та зоопарки.

Зокрема, до дозволених категорій належать послуги стоматологічних і медичних лабораторій, які мають відповідний код категорії торговця (MCC 8071).

Водночас можливість оплати залежить не лише від того, що саме купує родина, а й від категорії, під якою зареєстрований продавець або надавач послуг у банківській системі. Тому перед покупкою варто уточнити, чи приймає конкретний заклад оплату зі спеціального рахунку.

Ще один важливий нюанс — строк використання коштів. Отримувач має витратити гроші протягом 90 календарних днів від останнього зарахування на рахунок. Тому накопичувати виплати безстроково не вийде.

Що робити, якщо "Дія" не підтверджує працевлаштування

Під час оформлення допомоги система перевіряє відомості про роботу заявника через державні реєстри. Якщо інформація не відображається, це не завжди означає, що людина не має права на виплату.

Причиною може бути затримка з передаванням звітності роботодавцем або оновленням даних у Реєстрі застрахованих осіб.

У такій ситуації потрібно:

Звернутися до роботодавця та перевірити, чи подав він звітність.

Уточнити, чи правильно зазначено режим роботи та повну зайнятість.

Дочекатися оновлення інформації в державному реєстрі.

Повторити спробу оформлення допомоги.

Якщо проблема не зникає, можна звернутися до Пенсійного фонду України для уточнення інформації та перевірки права на призначення виплати.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати 998,40 грн через "Дію" за програмою "єКнига". Одноразова допомога призначена громадянам, яким виповнилося 18 років, і має цільове призначення — придбання книжок українською мовою. Для оформлення потрібно подати заявку в застосунку та відкрити спеціальну Дія.Картку.