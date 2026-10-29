Женщина открывает приложение «Дия». Фото: Новини.LIVE

Украинцы, достигшие 18-летнего возраста, могут оформить через приложение "Дія" единовременную государственную помощь в размере 998,40 грн. Средства предоставляются в рамках программы «еКнига» для приобретения книг на украинском языке. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявку со смартфона и открыть специальный счет "єКнига" с картой "Дія.Картка".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дію.

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Какие выплаты оформляются через "Дію" в конце 2026 года

В Украине пересматривают финансирование отдельных государственных программ. В частности, дальнейшая судьба "Национального кэшбэка" в 2027 году остается предметом обсуждения, а в программе "Ветеранский спорт" в октябре приостановили новый этап выплат из-за исчерпания предусмотренных средств. В то же время государство продолжает реализовывать и другие программы поддержки граждан.

Среди доступных цифровых услуг — оформление базовой социальной помощи и программа "єКнига". Последняя предусматривает единовременную выплату почти 1 000 грн на приобретение книг на украинском языке. При этом средства предоставляются не всем пользователям "Дії", а только тем, кто соответствует требованиям программы.

По информации Украинского института книги, в 2026 году сумма помощи составляет 998,40 грн. Для сравнения: в 2025 году она равнялась 908,40 грн.

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Кто может получить 998,40 грн по программе "єКнига"

Помощь могут оформить граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Подать заявление необходимо в течение одного года со дня достижения совершеннолетия. То есть право на выплату зависит от даты рождения человека, а не от того, наступил ли определенный месяц календарного года.

Например, если украинцу исполнилось 18 лет в ноябре 2025 года, он может обратиться за помощью в соответствующий период ноября 2026 года, если еще не воспользовался программой. Аналогично можно поступить и в декабре, если срок подачи заявления не истек.

Выплата по данному основанию является единовременной. Повторно получить деньги только в связи с наступлением нового года нельзя.

Как оформить выплату "єКнига" через приложение "Дія"

Для подачи заявки не нужно лично посещать государственные учреждения. Процедура доступна в мобильном приложении "Дія", а деньги зачисляются на специальный банковский счет.

Чтобы оформить пособие, необходимо:

Открыть приложение "Дія" на смартфоне и авторизоваться.

Перейти в раздел Сервисы и выбрать услугу "єКнига".

Открыть специальный счет "єКнига" с картой "Дія.Картка" в одном из банков, подключенных к программе.

Проверить данные, указанные в заявлении, и подтвердить их.

Отправить заявление и дождаться зачисления средств.

После обработки заявки деньги поступают на специальный счет. Если услуга не отображается или заявку не удается подать, стоит проверить актуальность приложения и соответствие требованиям программы.

На что можно потратить почти 1 000 грн

Средства по программе "єКнига" имеют целевое назначение. Их разрешено использовать исключительно для приобретения книжных изданий на украинском языке у продавцов, участвующих в программе.

На полученные 998,40 грн можно приобрести:

бумажные книги;

электронные издания;

аудиокниги;

книги для людей с нарушениями зрения, если они соответствуют условиям программы.

Покупать литературу можно в обычных книжных магазинах и интернет-магазинах, присоединившихся к программе. Перед оплатой стоит проверить продавца в списке Украинского института книги, ведь расплатиться специальной карточкой в любом магазине не получится.

Использовать помощь на продукты, коммунальные услуги, одежду или другие повседневные расходы нельзя. Также запрещено снимать эти средства наличными или переводить их на другие собственные счета.

Сколько времени дается на использование денег

После зачисления помощи получатель имеет три месяца, чтобы приобрести книги. Если за это время деньги не будут использованы, специальный счет закроют, а неиспользованный остаток нельзя будет потратить на другие нужды.

Поэтому перед оформлением выплаты стоит проверить, есть ли у участника программы желание приобрести книги, и заранее выбрать издания. Это поможет использовать всю сумму в установленный срок.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что зарплаты в Украине выросли за месяц. В октябре работодатели предлагают разные суммы в зависимости от профессии и опыта работников. Размер оплаты труда остается одним из ключевых факторов при выборе работы.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветеранам возвращают деньги за автогражданку. Компенсацию могут оформить участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, которые соответствуют условиям программы. Подать заявление на возмещение можно онлайн через приложение "Дія".