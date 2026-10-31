Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские семьи могут оформить через приложение Дія ежемесячное пособие на ребенка в размере 7 000 грн, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрено 10 500 грн. Онлайн также доступна выплата для незастрахованных беременных женщин. Заявление можно подать без личного посещения учреждений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

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Кто может получить 7 000 грн через Дію

С 20 октября 2026 года на портале Дія можно оформить два вида государственной помощи: в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин и на уход за ребенком до достижения им одного года.

Размер выплат составляет:

7 000 грн в месяц — пособие в связи с беременностью и родами для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования;

7 000 грн в месяц — пособие на уход за ребенком до года;

10 500 грн в месяц — пособие на уход за ребенком до года для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Выплата беременным женщинам начисляется за период, указанный в медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Поэтому сумма зависит от продолжительности соответствующего периода.

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Пособие на уход за ребенком имеет целевое назначение. Средства можно тратить на детские товары и услуги, соответствующие установленным категориям оплаты.

Как оформить детские выплаты онлайн

Подать заявление можно на портале Дія. Для этого нужно пройти несколько этапов:

Авторизоваться на портале и выбрать нужную услугу — пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин или пособие на уход за ребенком до года. Заполнить первую часть заявления. Система автоматически проверит информацию через государственные реестры. После успешной проверки получить на электронную почту ссылку на вторую часть заявления. Заполнить остальные данные и подписать заявление с помощью «Дия.Подпись» в течение 24 часов после получения ссылки.

При онлайн-оформлении не нужно прилагать отсканированные копии документов к заявлению на пособие в связи с беременностью и родами. Данные подтягиваются автоматически из государственных реестров.

В то же время для получения этой выплаты необходимо медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Также заявительница должна соответствовать требованиям услуги, в частности в отношении страхования и наличия необходимых персональных данных.

На какую карту поступят деньги

Оба вида пособий зачисляются на "Дія.Карту", но условия использования средств различаются.

Пособие в связи с беременностью и родами поступает на обычный счет "Дія.Картки". Эти средства можно использовать без ограничений по категориям торговых точек.

Выплата на уход за ребенком до года носит целевой характер. Деньги зачисляются на специальный счет "Забота о ребенке", с которого можно оплачивать предусмотренные программой детские товары и услуги.

После подачи заявления система собирает необходимые данные из государственных реестров и формирует проект решения о назначении пособия или отказе. Сотрудник Пенсионного фонда Украины проверяет и согласовывает решение. По информации министерства, на рассмотрение заявления отводится до трех рабочих дней.

Где оформить пособие без приложения Дія

Если подать заявление онлайн не удается, оформить выплаты можно офлайн. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или к уполномоченному лицу территориальной общины.

Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли получатель условиям конкретной программы и имеются ли необходимые сведения в государственных реестрах. Если возникли вопросы относительно статуса заявления, выплаты или специального счета, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины по номеру 0 800 503 753.

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Также Новини.LIVE сообщали, что украинки могут получить финансовую поддержку в виде ваучеров на 2 100 грн. Такая помощь предусмотрена для определенных категорий получательниц в соответствии с условиями соответствующей программы. Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо ознакомиться с требованиями к участницам и порядком оформления ваучера.