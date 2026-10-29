Жінка відкриває застосунок Дія. Фото: Новини.LIVE

Українці, які досягли 18-річного віку, можуть оформити через застосунок "Дія" одноразову державну допомогу в розмірі 998,40 грн. Кошти надають за програмою "єКнига" для придбання книжок українською мовою. Щоб отримати виплату, потрібно подати заявку зі смартфона та відкрити спеціальний рахунок "єКнига" з карткою "Дія.Картка".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дію.

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Які виплати оформлюють через Дію наприкінці 2026 року

В Україні переглядають фінансування окремих державних програм. Зокрема, подальша доля "Національного кешбеку" у 2027 році залишається предметом обговорення, а в програмі "Ветеранський спорт" у жовтні призупинили новий етап виплат через вичерпання передбачених коштів. Водночас держава продовжує реалізовувати й інші програми підтримки громадян.

Серед доступних цифрових послуг — оформлення базової соціальної допомоги та програми "єКнига". Остання передбачає одноразову виплату майже 1 000 грн на придбання книжок українською мовою. При цьому кошти надають не всім користувачам "Дії", а лише тим, хто відповідає вимогам програми.

За інформацією Українського інституту книги, у 2026 році сума допомоги становить 998,40 грн. Для порівняння, у 2025 році вона дорівнювала 908,40 грн.

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Хто може отримати 998,40 грн за програмою "єКнига"

Допомогу можуть оформити громадяни України, яким виповнилося 18 років. Подати заяву необхідно протягом одного року з дня досягнення повноліття. Тобто право на виплату залежить від дати народження людини, а не від того, чи настав певний місяць календарного року.

Наприклад, якщо українцю виповнилося 18 років у листопаді 2025 року, він може звернутися по допомогу у відповідний період листопада 2026 року, якщо ще не скористався програмою. Аналогічно можна діяти й у грудні, якщо строк подання заяви не минув.

Виплата є одноразовою за цією підставою. Повторно отримати гроші лише через настання нового року не можна.

Як оформити виплату "єКнига" через Дію

Для подання заявки не потрібно особисто відвідувати державні установи. Процедура доступна в мобільному застосунку "Дія", а гроші зараховують на спеціальний банківський рахунок.

Щоб оформити допомогу, потрібно:

Відкрити застосунок "Дія" на смартфоні та авторизуватися.

Перейти до розділу "Сервіси" й обрати послугу "єКнига".

Відкрити спеціальний рахунок "єКнига" з карткою "Дія.Картка" в одному з банків, підключених до програми.

Перевірити дані, зазначені в заяві, та підтвердити їх.

Надіслати заяву й дочекатися зарахування коштів.

Після опрацювання заявки гроші надходять на спеціальний рахунок. Якщо послуга не відображається або заявку не вдається подати, варто перевірити актуальність застосунку та відповідність вимогам програми.

На що можна витратити майже 1 000 грн

Кошти за програмою "єКнига" мають цільове призначення. Їх дозволено використовувати виключно для придбання книжкових видань українською мовою у продавців, які беруть участь у програмі.

За отримані 998,40 грн можна придбати:

паперові книжки;

електронні видання;

аудіокнижки;

книжки для людей із порушеннями зору, якщо вони відповідають умовам програми.

Купувати літературу можна у звичайних книгарнях та інтернет-магазинах, які долучилися до програми. Перед оплатою варто перевірити продавця в переліку Українського інституту книги, адже розрахуватися спеціальною карткою в будь-якому магазині не вийде.

Використати допомогу на продукти, комунальні послуги, одяг чи інші повсякденні витрати не можна. Також заборонено знімати ці кошти готівкою або переказувати їх на інші власні рахунки.

Скільки часу є на використання грошей

Після зарахування допомоги отримувач має три місяці, щоб придбати книжки. Якщо за цей час гроші не використати, спеціальний рахунок закриють, а невикористаний залишок не можна буде витратити на інші потреби.

Тому перед оформленням виплати варто перевірити, чи є в учасника програми бажання придбати книжки, та заздалегідь обрати видання. Це допоможе використати всю суму в межах установленого строку.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що зарплати в Україні зросли за місяць. У жовтні роботодавці пропонують різні суми залежно від професії та досвіду працівників. Розмір оплати праці залишається одним із ключових чинників під час вибору роботи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ветеранам повертають гроші за автоцивілку. Компенсацію можуть оформити учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які відповідають умовам програми. Подати заяву на відшкодування можна онлайн через застосунок "Дія".