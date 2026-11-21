Деньги и квитанции на столе. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие официальной работы может стать причиной отказа в предоставлении жилищной субсидии. Пенсионный фонд проверяет доходы членов семьи и уплату единого социального взноса, прежде чем назначить помощь на оплату коммунальных услуг. Однако даже люди без зарплаты при определенных обстоятельствах могут получать государственные выплаты.

Кто может рассчитывать на деньги, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кому откажут в субсидии из-за отсутствия работы

Жилищная субсидия — это государственная помощь людям, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Ее могут получать граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся в Украине и проживают в жилых помещениях.

Однако при назначении помощи Пенсионный фонд учитывает не только расходы на коммунальные услуги. Специалисты проверяют доходы членов домохозяйства, их имущество и другие обстоятельства.

Проблемы с оформлением могут возникнуть, если трудоспособный человек:

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официально не работает;

не получает доходов;

не уплачивает единый социальный взнос;

не имеет предусмотренных законодательством причин для отсутствия доходов.

Кто может получить субсидию при отсутствии доходов

Законодательство предусматривает случаи, когда субсидию могут назначить даже при отсутствии официальной работы или зарплаты. Например, право на помощь могут сохранить люди, которые в течение как минимум одного месяца в соответствующий период:

получали пенсию или стипендию;

считались без вести пропавшими по решению суда;

имели официальный статус пропавших без вести;

находились в плену;

оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за инвалидности или длительной болезни.

Отдельные правила действуют и для людей, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до шести лет или ребенка с инвалидностью. Кроме того, субсидию могут назначить, если за трудоспособного человека уплачивали ЕСВ или он делал это самостоятельно. Для этого взнос должен быть уплачен в размере не менее минимального в течение установленного квартала, который учитывается при назначении пособия.

То есть Пенсионный фонд оценивает конкретные обстоятельства каждой семьи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как проверить сумму начисленной субсидии. Пенсионный фонд уже произвел расчеты за октябрь, а ознакомиться с назначенной субсидией можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Моя субсидия". Там же можно увидеть причину отказа и подать заявку на пересмотр выплаты.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионерам с задолженностью за газ могут отказать в субсидии. Чтобы получить помощь, необходимо погасить задолженность или оформить ее реструктуризацию и подтвердить это документами. Справку о состоянии счета Нафтогаз выдает онлайн, в терминалах самообслуживания или в своих центрах обслуживания.