Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Для правильных платежек — когда передавать показатели за воду arrow

Для правильных платежек — когда передавать показатели за воду

7 января 2025 17:05
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Показатели за горячую и холодную воду - когда нужно их подавать
Человек моет руки водой из-под крана. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы, которые всегда вовремя предоставляют коммунальным предприятиям данные за потребленную воду, платят только за реальный объем использованной коммунальной услуги. Зато другие граждане вынуждены переплачивать, если вовремя не выполнят эту простую процедуру.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, когда и как нужно передавать показания счетчиков за воду.

Читайте также:

Когда передавать показания за горячую воду

Как отмечают в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", предоставлять показатели за потребленную горячую воду нужно ежемесячно с 11 числа. Цифры можно присылать до конца текущего месяца.

При этом с 1 по 10 число проверять свои счетчики и отправлять данные не стоит, поскольку в таком случае начисления будут некорректными.

Коммунальщики принимают показатели даже от тех потребителей, которые не пользуются горячей водой, потому что установили бойлер. В таком случае, надо указать наличие такой техники при внесении данных.

Когда передавать показатели за холодную воду

По информации на сайте ЦКС, это тоже нужно делать ежемесячно, но начиная с 5 числа и до последнего дня текущего месяца.

При чем украинцы, которые выехали из своих квартир или домов из-за войны тоже будут получать счета за воду. Все потому, что начисление происходит на основе среднего объема потребления за предыдущие месяцы.

Когда потребители предоставят уточненные данные счетчиков, им сделают перерасчет.

Как подать данные о потребленной воде 

Показатели как за холодную, так горячую воду, можно подать:

  • через личный кабинет на сайте "Коммуналка";
  • позвонив на горячую линию ЦКС по номеру (044) 247 40 40 или с мобильного 0 800 404 40;
  • позвонив на стационарные номера: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41; (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06;
  • через сервисы ЦКС.

Что еще стоит знать

Большинство коммунальных тарифов украинцам обещают не менять до конца отопительного сезона 2024/2025. Однако уже летом этого года население, вероятно, будет платить больше за свет.

Изменение тарифа прогнозирует глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, новый тариф может достичь отметки в 6,7 грн за кВт-час.

Ранее мы рассказывали, что в этом году льготы на коммуналку украинцам будут предоставлять по новым условиям. Кабмин уже согласовал важное нововведение.

Также мы писали, как сильно в Украине подорожают продукты. Аналитики ожидают дальнейшей девальвации гривны вплоть до 46 грн за долл., а на первый квартал 2025 года прогнозируется скачок инфляции.

коммунальные услуги деньги вода Киевтеплоэнерго счетчики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:17 Осторожно за рулем — Одессу накроет густой туман

17:11 Пара развращала собственную дочь ради контента — решение суда

17:05 Для правильных платежек — когда передавать показатели за воду

17:05 Открыть франшизу в 2025 году — что должны знать инвесторы

17:02 В Украину удалось вернуть трех детей с оккупированных территорий

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:57 ВСУ нанесли удар по штабу морской пехоты РФ на Курщине

16:57 Зарезал отца и прятался в гараже — жестокое преступление в Одессе

16:48 Немецкая пара признала вину в убийстве украинки и ее дочери

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

16:33 Зимняя заготовка дров — когда надо начинать рубку

17:17 Осторожно за рулем — Одессу накроет густой туман

17:11 Пара развращала собственную дочь ради контента — решение суда

17:05 Для правильных платежек — когда передавать показатели за воду

17:05 Открыть франшизу в 2025 году — что должны знать инвесторы

17:02 В Украину удалось вернуть трех детей с оккупированных территорий

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:57 ВСУ нанесли удар по штабу морской пехоты РФ на Курщине

16:57 Зарезал отца и прятался в гараже — жестокое преступление в Одессе

16:48 Немецкая пара признала вину в убийстве украинки и ее дочери

16:33 Зимняя заготовка дров — когда надо начинать рубку

16:27 Полицейского обвинили в вымогательстве взятки — что решил суд

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья