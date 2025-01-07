Показатели за горячую и холодную воду - когда нужно их подавать

Человек моет руки водой из-под крана. Фото: УНИАН

Украинцы, которые всегда вовремя предоставляют коммунальным предприятиям данные за потребленную воду, платят только за реальный объем использованной коммунальной услуги. Зато другие граждане вынуждены переплачивать, если вовремя не выполнят эту простую процедуру.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, когда и как нужно передавать показания счетчиков за воду.

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Когда передавать показания за горячую воду

Как отмечают в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", предоставлять показатели за потребленную горячую воду нужно ежемесячно с 11 числа. Цифры можно присылать до конца текущего месяца.

При этом с 1 по 10 число проверять свои счетчики и отправлять данные не стоит, поскольку в таком случае начисления будут некорректными.

Коммунальщики принимают показатели даже от тех потребителей, которые не пользуются горячей водой, потому что установили бойлер. В таком случае, надо указать наличие такой техники при внесении данных.

Когда передавать показатели за холодную воду

По информации на сайте ЦКС, это тоже нужно делать ежемесячно, но начиная с 5 числа и до последнего дня текущего месяца.

При чем украинцы, которые выехали из своих квартир или домов из-за войны тоже будут получать счета за воду. Все потому, что начисление происходит на основе среднего объема потребления за предыдущие месяцы.

Когда потребители предоставят уточненные данные счетчиков, им сделают перерасчет.

Как подать данные о потребленной воде

Показатели как за холодную, так горячую воду, можно подать:

через личный кабинет на сайте "Коммуналка";

позвонив на горячую линию ЦКС по номеру (044) 247 40 40 или с мобильного 0 800 404 40;

позвонив на стационарные номера: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41; (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06;

через сервисы ЦКС.

Что еще стоит знать

Большинство коммунальных тарифов украинцам обещают не менять до конца отопительного сезона 2024/2025. Однако уже летом этого года население, вероятно, будет платить больше за свет.

Изменение тарифа прогнозирует глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, новый тариф может достичь отметки в 6,7 грн за кВт-час.

Ранее мы рассказывали, что в этом году льготы на коммуналку украинцам будут предоставлять по новым условиям. Кабмин уже согласовал важное нововведение.

Также мы писали, как сильно в Украине подорожают продукты. Аналитики ожидают дальнейшей девальвации гривны вплоть до 46 грн за долл., а на первый квартал 2025 года прогнозируется скачок инфляции.