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Для правильних платіжок — коли треба надавати показники за воду

7 січня 2025 17:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Показники за гарячу і холодну воду — коли потрібно їх подавати
Людина миє руки водою з-під крану. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці, які завжди вчасно надають комунальним підприємствам дані за спожиту воду, сплачують лише за реальний об′єм використаної комунальної послуги. Натомість інші громадяни змушені переплачувати, якщо вчасно не виконають цю просту процедуру.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, коли та як потрібно передавати показники лічильників за воду.

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Коли передавати показники за гарячу воду

Як зазначають у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", надавати показники за спожиту гарячу воду потрібно щомісяця з 11 числа. Цифри можна надсилати до кінця поточного місяця.

При цьому з 1 по 10 число перевіряти свої лічильники та надсилати дані не варто, оскільки у такому разі нарахування будуть некоректними.

Комунальники приймають показники навіть від тих споживачі, які не користуються гарячою водою, бо мають бойлер. У такому разі, треба вказати  наявність такої техніки під час внесення даних.

Коли передавати показники за холодну воду

За інформацією на сайті ЦКС, це теж потрібно робити щомісяця, але починаючи з 5 числа і до останнього дня поточного місяця. 

При чом українці, які виїхали зі своїх квартир чи будинків теж отримуватимуть рахунки за воду. Усе тому, що нарахування відбуватиметься на основі середнього обсягу споживання за попередні місяці.

Коли споживачі нададуть уточнені дані лічильників, їм зроблять перерахунок.

Як подати дані про спожиту воду 

Показники як за холодну, так гарячу воду, можна подати:

  • через особистий кабінет на сайті Комуналка;
  • подзвонивши на гарячу лінію ЦКС за номером (044) 247 40 40 або з мобільного 0 800 404 40;
  • подзвонивши на стаціонарні номери: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41; (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06;
  • через сервіси ЦКС.

Що ще варто знати

Більшість комунальних тарифів українцям обіцяють не змінювати до кінця опалювального сезон 2024/2025. Однак вже влітку цього року населення, ймовірно  платитиме більше за світло.

Зміну тарифу прогнозує очільник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, новий тариф може сягнути позначки у 6,7 грн за кВт-год.

Раніше ми розповідали, що цього року пільги на комуналку українцям надаватимуть за новими умовами. Кабмін вже погодив важливе нововведення. 

Також ми писали, як сильно в Україні подорожчають продукти. Аналітики очікують подальшої девальвації гривні аж до 46 грн за дол., а на перший квартал 2025 року прогнозується стрибок інфляції.

комунальні послуги гроші вода Київтеплоенерго лічильники

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16:57 ЗСУ завдали удару по штабу морської піхоти РФ на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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