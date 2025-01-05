Курс валют, тарифи та ціни на продукти — що чекає на українців у 2025 році

Гаманець із купюрами номіналом п'ятсот гривень ФОТО: depositphotos.com

2025 рік обіцяє стати випробуванням для гаманців українців: ослаблення гривні, зростання комунальних тарифів та інфляція, що прискорюється, загрожують ударити по сімейних бюджетах. Новини.LIVE з'ясували, які зміни принесе новий рік і що впливатиме на вартість життя у країні.

Чекаємо на долар по 46 грн

За підсумками 2024 року українська валюта продемонструвала помітне послаблення — понад 10% за рік. Якщо на 1 січня офіційний курс перебував на позначці 38 гривень за долар, то зараз він впритул наблизився до рівня 42 грн (на 30 грудня НБУ встановив курс гривні до долара 41,94 грн/дол.). На готівковому ринку курс для населення вже перетнув цю психологічну позначку.

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Девальваційні настрої триватимуть і у 2025 році. Згідно із затвердженим проєктом державного бюджету України на 2025 рік, середній курс долара закладено на рівні 45 грн. Відповідно, гривня продовжить слабшати протягом усього наступного року. Але важливо, що курс, закладений у бюджеті, — це середній курс. А з огляду на те, що цей рік гривня закінчила поблизу позначки 42 грн за дол., то до кінця наступного року курс може досягти 48 грн за долар.

При цьому курс долара на кінець 2024 року міг бути ще вищим, якби Нацбанк не активізував інтервенції. Тільки за грудень на утримання курсу гривні регулятор витратив рекордні 4,9 млрд дол.

"Це стільки НБУ продав валюти із золотовалютних резервів банкам або іноді безпосередньо державним компаніям, щоб задовольнити попит на валюту з боку бізнесу, населення та держкомпаній. Більшість цих продажів пов'язана саме з імпортом та попитом населення ", — зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як саме відбуватиметься девальвація, передбачити складно. Серед головних чинників, які впливатимуть на курс, експерти виокремлюють: обсяг міжнародної фінансової допомоги, загальний стан економіки, стан енергосистеми, а також перебіг війни.

Водночас, як каже експерт економічних програм UIF Данило Монін, стабільна фінансова допомога від партнерів дозволить Україні не так сильно звертати увагу на курс, закладений у бюджеті.

"Поки що на першу половину 2025 року бачу 42-43 грн за дол. НБУ треба гальмувати інфляцію, яка вийде на 13-14 річних. Думаю, вони курс триматимуть", — вважає Монін.

Хай там як, очевидно одне, поки триває війна, курс долара в Україні повністю залежатиме від НБУ. При цьому, як вважають аналітики ICU, за базового сценарію темпи девальвації наступного року не перевищать 10%.

"Загалом ми прогнозуємо девальвацію за підсумками року не більше ніж на 10%, а курс до кінця наступного грудня буде трохи нижчим за 46 грн/дол.", — наголошується в прогнозі інвестиційної компанії ICU.

Інфляція та зростання цін на продукти

За останні кілька місяців інфляційні процеси зробили кілька неприємних сюрпризів. Індекс споживчих цін у листопаді досяг 11,2% у річному вимірі, тоді як ще на початку літа він становив лише 3,3%.

Основним драйвером прискорення інфляції стали ціни на харчові продукти, які забезпечили більш як половину загального приросту споживчих цін за останній рік.

Негативний вплив на ціни справила літня посуха, наслідки якої досі відчуваються. Хорошою ілюстрацією цього є ціни на овочі, які за рік зросли на 63%, олію (+31%) та фрукти (+25%).

Крім зниження врожаю на прискорення інфляції вплинули інші чинники. Так, підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств у червні на 64% спричинило близько 15% загального зростання цін за рік.

"Цей рік був неврожайним. Проблема в тому, що ми зібрали на 30% менше, ніж у 2023 році. Те ж саме стосується зернових культур. А коли ми говоримо про зростання цін на зернові, треба пам'ятати, що воно потягне за собою і тваринництво, птахівництво, і виробництво яєць. Ми вже бачимо, як зростання цін на зернові змінило собівартість виробництва яєць", — зазначив економічний експерт Олег Пензін.

За прогнозами Національного банку України, на початку 2025 року темпи інфляції прискоряться та тимчасово перевищать 10%. Проте вже навесні 2025 року, із надходженням на ринок продукції нового врожаю, продуктова інфляція почне поступово сповільнюватись. До кінця 2025 року очікується зниження інфляції до рівня приблизно 6%.

З цим прогнозом погоджуються й експерти. За словами економічного експерта Олега Пендзіна, час новорічних свят традиційно супроводжується зростанням цін. "Якщо не відбудеться форс-мажорів, ми очікуємо зростання цін приблизно на 10%", — зазначив експерт.

Економічна ситуація в країні також впливає на споживчі уподобання українців. Пендзін зазначив, що зниження доходів населення призводить до скорочення споживання м'яса, включаючи курятину, що обмежуватиме зростання цін на ці категорії продуктів.

"Коли ми дивимося на макропрогноз, видно, що в бюджеті закладено зростання цін, так звана інфляція, на рівні 10% на наступний рік. Однак підвищення соціальних стандартів, мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму не буде. Це позначиться на доходах і купівельній спроможності населення. Що ми багатші, то більше їмо м'яса та молочних продуктів. Відповідно, чим бідніші — тим більше споживаємо хліба і картоплі. Сьогодні м'ясо, включно з курятиною, дедалі частіше замінюють іншими видами продуктів. Тому ми побачимо зростання цін на м'ясо і курятину, але воно буде помірним, бо попит знизиться", — сказав Пендзін.

Експерт також зазначив, що імпорт продовольства може частково стримувати зростання цін. Курс гривні, на його думку, не вплине на загальну ситуацію. Головним фактором буде залишатися рівень урожаю та платоспроможний попит, який у 2025 році може залишитися низьким через відсутність зростання соціальних стандартів.

Якими будуть тарифи у 2025 році

Ще одна болісна тема для українців — комунальні тарифи, які неухильно зростають останніми роками.

У 2025 році тарифи на гарячу воду та опалення не змінюватимуться до завершення опалювального сезону через мораторій, який діє до кінця квітня 2025 року. Однак цього не можна сказати з упевненістю про інші послуги.

Так, уже з 1 січня 2025 року в Україні значно зростуть тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) ухвалила рішення підвищити тариф із 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів, що означає зростання на 305%. Основною причиною подорожчання стало припинення транзиту російського газу територією України, який забезпечував 85% доходів Оператора ГТС.

Хоча населення зберігається мораторій підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат. Це своєю чергою може призвести до зростання вартості товарів та послуг.

Крім того, вже з середини наступного року може знову подорожчати електроенергія, повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, це питання активно обговорюється. "З 1 червня тариф на електроенергію для населення планується підвищити до 6,32–6,64 грн. А найближчі два-три роки у планах "Укренерго" довести тариф для населення до 9 грн за кВт⋅год", — повідомив Попенко.

Майбутнє зростання тарифу пов'язане з вимогами МВФ щодо приведення цін на електроенергію та газ до ринкового рівня, які взяла на себе Україна. "На ринку ціна за кВт·год вже перевищує 9 грн. Якщо піднімуть тарифи для ЖБК та ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), то тариф може досягти навіть 10 грн ", — додав Попенко.

Щодо макропоказників, то, як раніше писали Новини.LIVE, зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 3,4% порівняно з очікуваними 4% у 2024 році. Номінальний ВВП країни, за оцінками, становитиме 203 млрд доларів проти 191 млрд доларів, очікуваних 2024 року. Експерти також зазначають, що споживання домогосподарств зростатиме повільніше через уповільнення збільшення доходів.

Суттєвих змін в експорті не очікується. А ось проблеми з електропостачанням продовжать і далі тиснути на економіку. Рівень безробіття за підсумками 2024 року прогнозується на рівні 15%, з подальшим зниженням до 12% у 2025 році.

Також прогнозується, що міжнародні резерви України за підсумками 2024 року становитимуть 44,1 млрд доларів. До кінця 2025 року вони знизяться до 43 млрд доларів.

Рівень держборгу цього року очікується на позначці 90% ВВП. Наступного року він становитиме вже 94,1%.