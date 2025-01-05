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Пільги на комуналку у 2025 році — Кабмін погодив важливу зміну

5 січня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Уряд погодив нову умову для призначення пільг на оплату комуналки — деталі
Гроші та квитанції на комунальні послуги. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У 2025 році деяким українцям за новими правилами надаватимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зміни набули чинності з 1 січня. 

Відповідна постанова №1553 зі змінами з'явилася на сайті Кабміну.

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Що зміниться для українців 

Так, щоб отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, громадяни мають не порушувати додаткову умову: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року не має перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Йдеться про 4 240 гривень.

Нововведення важливе для громадян, які: 

  • хочуть вперше отримати пільги на оплату ЖКП;
  • отримали пільгу до 31 грудня 2024 року (додаткова умова, прийнята Кабміном, стосуватиметься цих українців вже після завершення опалювального сезону 2023/2024).

Уряд також визначив, які категорії українців можуть не слідкувати за тим, аби середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищував суму у 4 240 грн. Це:

  • реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років;
  • українці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії);
  • члени сімей загиблих ліквідаторів та інших осіб, визначених Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • громадяни, які звільнилися з військової служби та особи, які отримали інвалідність під час того, як служили в армії, а також члени сімей загиблих військовослужбовців;
  • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв’язку та їх вдови або вдівці.

На які комунальні послуги можна отримати пільги у 2025 році

Зі знижкою можна оплачувати такі комунальні послуги, як: 

  • холодне водопостачання та гаряче водопостачання;
  • водовідведення;
  • тепло- та електропостачання;
  • природний газ та його розподіл;
  • централізоване опалення;
  • вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, що оформити субсидію українці можуть, навіть якщо заборгували за раніше спожиті комунальні послуги. Але для цього потрібно виконати деякі умови. 

Водночас деяким громадянам нададуть дещо менші субсидії на опалювальний період 2024/2025. Мова про українців, які запізно звернулися за оформленням пільги. 

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