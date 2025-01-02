Тарифы в Украине – какая из коммунальных услуг выросла в цене в январе

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В январе 2025 года подорожала одна из жилищно-коммунальных услуг. Речь идет об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 37 компаний коммунального хозяйства.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как отмечается, НКРЭКУ в принятом документе увеличила тариф в сфере централизованного водоснабжения для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования.

В связи с этим, в частности, в Харькове потребителям, не являющимся субъектами хозяйствования, тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 32,50 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотвод — 15,66 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость). Для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования, тариф на централизованное водоснабжение будет равен 14,72 грн за 1 куб. м (без НДС), а водоотвод — 6,12 грн за 1 куб. м (без НДС).

Для "Винницаводоканала" потребителям, не являющимся субъектами хозяйствования, тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 30,63 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость), а за водоотвод — 18,54 грн за 1 куб. м (без НДС).

В то же время, в решении регулятор отмечает, что повышение коснется компаний и организаций, тогда как для населения цены, установленные ранее, не изменятся — тариф от 37 водоканалов будет прежним.

"Увеличение фонда оплаты труда приоритетно направлять на повышение заработной платы производственно-техническому персоналу", — добавляет НКРЭКУ.

Напомним, ранее в НКРЭКУ заявили, что нынешний тариф на природный газ для населения останется неизменным. Решение о новых тарифах на транспортировку ресурса не коснется обычных потребителей.

Также мы писали, что стоимость электричества в январе останется прежняя. Однако потребителей с многозонными счетчиками смогут платить меньше — 2,16 гривны за киловатт-час.