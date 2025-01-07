Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Тариф сягне 6,7 грн/кВт-год — коли може зрости ціна на світло arrow

Тариф сягне 6,7 грн/кВт-год — коли може зрости ціна на світло

7 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на електрику — експерти прогнозують подорожчання з літа 2025 року
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні на початку літа може суттєво підвищитися тариф на електричну енергію для населення. Ціна може зрости з нинішніх 4,32 до 6,7 грн за 1 кВт-год.

Такий прогноз голови Союзу споживачів комунпослуг України Олега Попенка, який опублікував у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Тарифи на електроенергію з літа 2025 року

Експерт зазначив, що держоргани у вигляді Міністерства енергетики та НАЕК "Енергоатом" виступають за те, щоб населення платило ринкову ціну за електричну енергію. Ціну розраховують з урахуванням витрат на виробництво ресурсу.

На його думку, що з 1 червня 2025 року тариф на світло підвищать до 6,68 грн, а років через два-три — до 9 грн.

"Минулого року називалися ціни у 6,5−7 грн за кВт/год та у найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною чи ціною на ринку на добу вперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Загалом через 2−3 роки тариф зросте до 9 грн", — йдеться у прогнозі.

Експерт додав, що з початку цього року ринкова вартість електрики підвищилась приблизно до 10 грн за 1 кВт/год, з яких:

  • 5,95 грн — ціна на ринку на добу вперед;
  • 1,7 грн — передача електроенергії;
  • 2,35 грн — податок на додану вартість.

Як змінились ціни на світло у 2024 році

Торік вартість електроенергії зросла на понад 63,6%. Згідно з постановою №632 від 31.05.2024, з 1 червня 2024 року ціна на електрику для побутових споживачів зросла з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-год.

У Міністерстві енергетики відповідне рішення пояснили тим, що державі було складно утримувати пільгову ціну для споживачів у 2,64 грн/кВт. Такий рівень був дуже низьким і покривав не більше третьої частини реальної вартості електроенергії. Також гроші потрібні на ремонти зруйнованої енергоінфраструктури країни.

Раніше ми писали, що в Україні подорожчала одна з комунальних послуг. Йдеться про нові тарифи на централізоване водопостачання від 37 компаній комунального господарства для тих споживачів, які не є суб'єктами господарювання.

Також раніше у НКРЕКП заявляли, що чинний тариф на блакитне паливо для населення залишиться незмінним. Рішення про нові тарифи на транспортування природного газу не торкнеться простих споживачів.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

09:25 Білецький назвав кроки, які покращать армію у 2025 році

09:19 Водії можуть видихнути — яка ситуація на кордоні вранці

09:17 Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото

09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

09:25 Білецький назвав кроки, які покращать армію у 2025 році

09:19 Водії можуть видихнути — яка ситуація на кордоні вранці

09:17 Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла