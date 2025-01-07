Тарифи на електрику — експерти прогнозують подорожчання з літа 2025 року

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на початку літа може суттєво підвищитися тариф на електричну енергію для населення. Ціна може зрости з нинішніх 4,32 до 6,7 грн за 1 кВт-год.

Такий прогноз голови Союзу споживачів комунпослуг України Олега Попенка, який опублікував у соцмережі Facebook.

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Тарифи на електроенергію з літа 2025 року

Експерт зазначив, що держоргани у вигляді Міністерства енергетики та НАЕК "Енергоатом" виступають за те, щоб населення платило ринкову ціну за електричну енергію. Ціну розраховують з урахуванням витрат на виробництво ресурсу.

На його думку, що з 1 червня 2025 року тариф на світло підвищать до 6,68 грн, а років через два-три — до 9 грн.

"Минулого року називалися ціни у 6,5−7 грн за кВт/год та у найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною чи ціною на ринку на добу вперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Загалом через 2−3 роки тариф зросте до 9 грн", — йдеться у прогнозі.

Експерт додав, що з початку цього року ринкова вартість електрики підвищилась приблизно до 10 грн за 1 кВт/год, з яких:

5,95 грн — ціна на ринку на добу вперед;

1,7 грн — передача електроенергії;

2,35 грн — податок на додану вартість.

Як змінились ціни на світло у 2024 році

Торік вартість електроенергії зросла на понад 63,6%. Згідно з постановою №632 від 31.05.2024, з 1 червня 2024 року ціна на електрику для побутових споживачів зросла з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-год.

У Міністерстві енергетики відповідне рішення пояснили тим, що державі було складно утримувати пільгову ціну для споживачів у 2,64 грн/кВт. Такий рівень був дуже низьким і покривав не більше третьої частини реальної вартості електроенергії. Також гроші потрібні на ремонти зруйнованої енергоінфраструктури країни.

Раніше ми писали, що в Україні подорожчала одна з комунальних послуг. Йдеться про нові тарифи на централізоване водопостачання від 37 компаній комунального господарства для тих споживачів, які не є суб'єктами господарювання.

Також раніше у НКРЕКП заявляли, що чинний тариф на блакитне паливо для населення залишиться незмінним. Рішення про нові тарифи на транспортування природного газу не торкнеться простих споживачів.