Гривна будет дешеветь в 2026 году: какой прогноз озвучил экономист

Пункт обмена валют, купюры по 1 000 гривен в руках у человека. Фото: Новини.LIVE, Коллаж: Новини.LIVE

Валютный рынок в Украине снова переживает неспокойные времена: официальный курс доллара к гривне зафиксировался на отметке 44,37 грн/дол, тогда как в начале 2026 года американская валюта была на уровне на уровне 42,18 грн/долл. Курс гривны продолжает постепенную девальвацию из-за подорожания нефти на мировых рынках и усиления глобальной инфляции.

Об этом говорится в колонке экономиста и финансового аналитика Алексея Куща для Новини.LIVE.

Девальвация гривны 2026 года

Факторы, описанные выше, только усиливают позиции доллара как ключевой мировой резервной валюты. Поэтому учитывая это, держать железобетонную гривну — крайне неразумное решение для национальной экономики.

"Тем более, что НБУ прогнозирует рост потребительской инфляции в Украине на конец года до уровня выше 9 процентов, при среднегодовой инфляции в диапазоне 7-8 процентов", — отметил Алексей Кущ.

Чтобы украинские товары выдерживали конкуренцию на внутреннем рынке, девальвация гривны должна достичь уровня годовой потребительской инфляции.

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"На начало года курс гривны к доллару составлял 42,17. Если возьмем показатель инфляции в 9,5 процентов на конец года, это означает, что на конец 2026-го года по такому расчету курс гривны к доллару в пределах управляемой гибкости должен был бы девальвировать до отметки 46 гривен за долл и ниже", — подчеркнул финансист.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине считаются действительными все долларовые банкноты. Речь идет даже о тех, которые были выпущены с 1914 года. Впрочем, для покупки валюты лучше выбирать купюры более нового образца.

Если говорить о номинале — все зависит от ваших целей. Например, для повседневных расходов или путешествий за границей удобны мелкие купюры (1-20 долларов).

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