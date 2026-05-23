Курс евро в Украине на уровне 44 гривен: эксперт сказал, когда валюта прекратит дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2026 года рассчитал официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривен — это новый исторический рекорд. Но в государственном бюджете курс заложен на уровне 45,5 гривен за доллар. Поэтому к концу года валюта может подорожать еще больше.

Об этом сказал в эфире программы Вечір.LIVE бывший Советник Президента Украины Олег Устенко.

Что происходит с курсом доллара и что будет дальше

Как объяснил Олег Устенко, если в начале года курс был на уровне 44 гривен за доллар, то к концу 2026-го должен составлять около 46 гривен за доллар. Однако это произойдет при одном условии: если показатели будут удерживать на уровне, который заложен в госбюджете.

"Если курс будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть госбюджета не будет выполнена, и проблемы возникнут в принципе с госбюджетом. Структура нашего госбюджета такова, что весь наш заработок направляется на сектор безопасности и обороны. Поэтому для здесь риски будут колоссальные", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что пока идет война, населению не стоит надеяться на существенное укрепление гривны относительно иностранных валют. Возможно, это произойдет уже после войны, когда:

быстро будет расти экспорт;

будет сокращаться импорт;

придут иностранные инвестиции;

улучшится качество бизнес-климата.

Почему курс евро остается стабильным

Курс евро к гривне является таким, каким был раньше, и Олег Устенко связывает эту стабильность не стратегией Нацбанка или действиями на межбанковском рынке.

"Доллар на мировом рынке укрепился по отношению к евро в течение последних 2-3 дней. Доллар опустился с 1.18 до 1.16. То есть, ранее за 1 евро можно было получить 1 доллар 18 центов, а теперь — 1 доллар 16 центов", — отметил Олег Устенко.

По его словам, финансовый рынок Украины продолжает ориентироваться на курс из государственного бюджета, в котором средний показатель для евро установили на уровне 54 гривен за 1 доллар. Это, как подчеркнул бывший Советник Президента — справедливая цена, если считать, что курс евро к доллару будет сохраняться в пределах до 1.2.

