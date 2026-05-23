Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Устенко: курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен

Устенко: курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 14:34
Курс евро в Украине на уровне 44 гривен: эксперт сказал, когда валюта прекратит дорожать
Доллары в кошельке, люди, пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2026 года рассчитал официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривен — это новый исторический рекорд. Но в государственном бюджете курс заложен на уровне 45,5 гривен за доллар. Поэтому к концу года валюта может подорожать еще больше.

Об этом сказал в эфире программы Вечір.LIVE бывший Советник Президента Украины Олег Устенко.

Что происходит с курсом доллара и что будет дальше

Как объяснил Олег Устенко, если в начале года курс был на уровне 44 гривен за доллар, то к концу 2026-го должен составлять около 46 гривен за доллар. Однако это произойдет при одном условии: если показатели будут удерживать на уровне, который заложен в госбюджете.

"Если курс будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть госбюджета не будет выполнена, и проблемы возникнут в принципе с госбюджетом. Структура нашего госбюджета такова, что весь наш заработок направляется на сектор безопасности и обороны. Поэтому для здесь риски будут колоссальные", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что пока идет война, населению не стоит надеяться на существенное укрепление гривны относительно иностранных валют. Возможно, это произойдет уже после войны, когда:

Читайте также:
  • быстро будет расти экспорт;
  • будет сокращаться импорт;
  • придут иностранные инвестиции;
  • улучшится качество бизнес-климата.

Почему курс евро остается стабильным

Курс евро к гривне является таким, каким был раньше, и Олег Устенко связывает эту стабильность не стратегией Нацбанка или действиями на межбанковском рынке.

"Доллар на мировом рынке укрепился по отношению к евро в течение последних 2-3 дней. Доллар опустился с 1.18 до 1.16. То есть, ранее за 1 евро можно было получить 1 доллар 18 центов, а теперь — 1 доллар 16 центов", — отметил Олег Устенко.

По его словам, финансовый рынок Украины продолжает ориентироваться на курс из государственного бюджета, в котором средний показатель для евро установили на уровне 54 гривен за 1 доллар. Это, как подчеркнул бывший Советник Президента — справедливая цена, если считать, что курс евро к доллару будет сохраняться в пределах до 1.2.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько денег можно хранить дома. В законодательстве отсутствуют какие-либо ограничения по сумме наличных. Но чтобы не потерять сбережения, лучше прислушаться к советам экспертов.

Еще Новини.LIVE писали, что в Украине в обращении есть доллары разных годов выпуска и номиналов. Все банкноты являются действительными, однако некоторые из них довольно проблемно обменять. Известно, почему так происходит.

курс валют курс гривны курс доллара
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации