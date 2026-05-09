Главная Финансы Наличные запасы: какие купюры долларов лучше покупать в 2026 году

Наличные запасы: какие купюры долларов лучше покупать в 2026 году

Дата публикации 9 мая 2026 12:00
Какие купюры долларов лучше покупать в 2026 году: годы выпуска и номиналы
Люди возле обменника, доллары на столе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине доллары используют как юридические, так и физические лица для расчетов, платежей и хранения сбережений. В наличном обращении встречаются купюры разных годов выпуска и номиналов. Однако с некоторыми из них при обмене могут возникнуть сложности.

Какие купюры долларов лучше покупать в 2026 году, рассказали специалисты Идея Банка, передают Новини.LIVE.

Какие доллары не принимают в Украине

При обмене валюты украинцы часто сомневаются, принимают ли банкноты старых годов — например, 1996 или 2003 года. Несмотря на то, что такие купюры постепенно исчезают из обращения, они все еще остаются действительными.

Законодательство Украины не устанавливает ограничений по году выпуска долларовых банкнот. Это означает, что доллары 1996, 2003, 2006 года или любого другого периода являются платежными и должны приниматься финансовыми учреждениями.

В то же время на практике иногда случаются отказы — обычно из-за внутренних правил обменников или состояния купюры. В таких случаях решение можно обжаловать или обратиться в другой пункт обмена. Фактически доллары могут не принять только из-за их состояния.

Самые распространенные причины:

  • разрывы или повреждения в нескольких местах;
  • значительный износ (стертость, дырки, отсутствующие части купюры);
  • следы плесени (особенно если поражена большая площадь);
  • большие пятна, проплешины или другие серьезные дефекты.

Если повреждения мешают проверить подлинность банкноты или распознать ее защитные элементы, финансовое учреждение имеет право отказать в обмене.

Какие доллары лучше покупать в 2026 году

Финансовые эксперты сходятся во мнении: все долларовые банкноты, выпущенные с 1914 года, остаются действительными, если они не имеют критических повреждений. Это подтверждается и требованиями НБУ к банкам и обменникам.

Однако для удобства лучше выбирать купюры более нового образца, ведь они:

  • реже вызывают вопросы в обменниках;
  • имеют современные элементы защиты;
  • лучше принимаются за рубежом.

Относительно номинала — все зависит от ваших целей. Для повседневных расходов или путешествий за границей удобны мелкие купюры (1-20 долларов). Если же планируются крупные покупки или сбережения — целесообразнее использовать банкноты по 50 и 100 долларов.

Как обменять старые доллары

Если обменник отказал в приеме старых купюр, это не значит, что они потеряли ценность.

В таком случае можно:

  • обратиться в государственный банк — там строже придерживаются правил НБУ;
  • попробовать другой обменный пункт;
  • в случае сомнений относительно состояния банкноты — обратиться в НБУ для официальной оценки.

Если же купюра сильно повреждена, ее могут принять только после дополнительной проверки или на инкассо.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумму наличных можно держать дома в Украине. В целом законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений в этом вопросе. В то же время, чтобы не потерять сбережения, стоит придерживаться рекомендаций экспертов.

Также Новини.LIVE писали, сколько денег держат украинцы на счетах в банках. Общая сумма вкладов выросла на 30 млрд гривен с начала 2026 года.

валюта обмен валют долары
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
