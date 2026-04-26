Сколько денег можно держать дома в Украине: наличные "лимиты"

Человек вынимает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже давно адаптировались к новым реалиям и все чаще держат дома запас наличных на случай блэкаутов или других непредвиденных ситуаций. В то же время здесь важно найти баланс. Денег должно хватить "на всякий случай", но не настолько много, чтобы подвергать себя рискам.

Сколько наличных можно держать дома в Украине, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Сколько денег стоит иметь наличными

Эксперт отметила, что наличный запас иметь дома необходимо. Ведь в условиях войны не исключен любой форс-мажор, такой как отключение электроэнергии или сбой в работе банковских приложений.

В то же время слишком большие суммы хранить "под подушкой" опасно, учитывая, что оккупанты почти каждую ночь обстреливают гражданские города.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — добавила Елена Коник.

Читайте также:

Финансовый консультант рекомендует, формируя наличный запас, прежде всего учитывать свои доходы и расходы:

доход до 20 000 грн/месяц — наличный запас от 2 000 до 10 000 грн;

доход до 40 000 грн/месяц — от 4 000 до 20 000 грн;

доход до 100 000 грн/месяц — от 7 000 до 40 000 грн.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — считает эксперт.

Почему нельзя держать большую сумму дома

Законодательство Украины не предусматривает каких-то лимитов в этом вопросе. Однако держать наличными больше указанных сумм нет смысла, уверяет Елена Коник. Ведь деньги обесцениваются, а риск потерь превышает выгоду.

К тому же очень важно держать наличные не "под подушкой", а выбрать место, до которого не доберется ни вор, ни стихийное бедствие.

"Эффективными местами для хранения наличности является сейф, или в наших реалиях — огнеупорные хранилища, которые могут спасти и наличные, и документы или драгоценности в случае пожара", — отметила эксперт.

Если же нет сейфа, то можно распределить деньги в несколько тайников, которые были бы надежными и не привлекали к себе внимание. И, конечно, не стоит рассказывать кому бы то ни было, где вы держите наличные.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях снятие наличных в банкомате повышает риск попадания под финмониторинг. В то же время это не единственная причина для проверки. Подозрение могут вызвать и другие действия с деньгами.

Также Новини.LIVE писали, какую максимальную сумму можно перевести родственнику на карту. В украинских банках предусмотрены лимиты на сумму таких транзакций, особенно если клиент не может подтвердить свои доходы.