Лимиты на карточные переводы: какую максимальную сумму можно отправить родственнику на карту в апреле 2026 года

Перевод денег на банковскую карту родственникам или знакомым — привычная финансовая операция для многих украинцев. Однако банки устанавливают определенные ограничения на сумму таких транзакций, особенно если клиент не может подтвердить свои доходы.

Новини.LIVE рассказывают, какую максимальную сумму можно перевести на карту родственнику, от чего зависят лимиты и когда банк может их изменить.

Сколько денег можно перевести с карты на карту

Как сообщалось на сайте Нацбанка, еще в конце 2024 года крупнейшие банки и финансовые компании Украины подписали специальный меморандум, который предусматривает обмен информацией о клиентах и установление ограничений на ежемесячные исходящие переводы для тех пользователей, которые не могут подтвердить официальные доходы.

В апреле 2026 года действуют такие лимиты:

100 000 грн в месяц — для клиентов со средним уровнем риска;

50 000 грн в месяц — для пользователей, которых банки отнесли к категории высокого риска.

Эти ограничения касаются переводов как по номеру банковской карты, так и по реквизитам IBAN. При этом не имеет значения, кому отправляются средства — родственнику или постороннему лицу.

В то же время в случае, если клиент может подтвердить более высокий уровень доходов, финансовое учреждение имеет право пересмотреть установленные лимиты после дополнительной проверки.

Как правильно переводить деньги родственникам

Если переводы между родственниками осуществляются очень часто, они могут вызвать вопросы у налоговой. Поэтому важно всегда указывать степень родства и конкретную цель перевода. Это поможет избежать подозрений в систематическом получении доходов.

Специалисты украинского финансово-бухгалтерского портала "Дебет-Кредит" рекомендуют во избежание проблем с налоговой писать в назначении платежа так:

"Подарок от матери на день рождения";

"Денежная помощь от отца на обучение";

"Подарок от бабушки на выпускной";

"Финансовая поддержка от жены на лечение";

"Помощь родителям на коммунальные платежи";

"Финансовая поддержка сына на обучение";

"Помощь дочери на аренду жилья";

"Материальная помощь родственникам на лекарства" и тому подобное.

Отмечается, что подарки между родственниками 1-2 уровня (родители, дети, супруги) не облагаются налогом. Поэтому четкое указание родственных связей в назначении платежа особенно важно.

