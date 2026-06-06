Гривня дешевшатиме у 2026 році: який прогноз озвучив економіст

Пункт обміну валют, купюри по 1 000 гривень в руках у людини. Фото: Новини.LIVE, Колаж: Новини.LIVE

Валютний ринок в Україні знову переживає неспокійні часи: офіційний курс долара до гривні зафіксувався на позначці 44,37 грн/дол, тоді як на початку 2026 року американська валюта була на рівні на рівні 42,18 грн/дол. Курс гривні продовжує поступову девальвацію через подорожчання нафти на світових ринках та посилення глобальної інфляції.

Про це йдеться у колонці економіста та фінансового аналітика Олексія Куща для Новини.LIVE.

Девальвація гривні 2026

Чинниики, описані вище, лише посилюють позиції долара як ключової світової резервної валюти. Тож зважаючи на це, тримати алізобетонну гривню — вкрай нерозумне рішення для національної економіки.

"Тим більше, що НБУ прогнозує зростання споживчої інфляції в Україні на кінець року до рівня вище 9 відсотків, за середньорічної інфляції в діапазоні 7-8 відсотків", — зазначив Олексій Кущ.

Щоб українські товари витримували конкуренцію на внутрішньому ринку, девальвація гривні має сягнути рівня річної споживчої інфляції.

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"На початок року курс гривні до долару становив 42,17. Якщо візьмемо показник інфляції в 9,5 відсотків на кінець року, це означає, що на кінець 2026-го року за таким розрахунком курс гривні до долару в межах керованої гнучкості мав би девальвувати до позначки 46 гривень за дол і нижче", — підкреслив фінансист.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вважаються дійсними усі доларові банкноти. Йдеться навіть про ті, які були випущені з 1914 року. Втім, для купівлі валюти краще обирати купюри новішого зразка.

Якщо говорити про номінал — усе залежить від ваших цілей. Наприклад, для повсякденних витрат або подорожей за кордоном зручні дрібні купюри (1–20 доларів).

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