Ощадбанк начал открывать спецсчета для детских выплат — как получить деньги

Денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла" выплачиваются на текущие счета со специальным режимом использования. Государственный Ощадбанк уже начал их открывать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передают Новини.LIVE.

Как получить детские выплаты в Ощадбанке

В Минсоцполитики объяснили, что для получения пособия по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла", необходимо подать письменное заявление в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или в территориальной общине. После этого:

Пенсионный фонд Украины при обработке заявления передает данные в Ощадбанк. Ощадбанк открывает специальный счет. Вы получаете уведомление об открытии специального счета и зачислении средств.

Когда поступит сообщение о зачислении денег, необходимо обратиться в отделение банка для получения карты. Для этого необходимо иметь при себе только паспорт и идентификационный код. Никаких дополнительных справок не требуется.

Можно ли получить выплаты в другом банке

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, деньги по уходу за ребенком до одного года государство начисляет только на текущий счет со специальным режимом использования. Сейчас открыть его можно только в Ощадбанке.

Если в заявлении указаны реквизиты обычного счета, открытого в другом банке, по обращению фонда Ощадбанк уже открыл специальные счета для таких получателей. То есть дополнительно обращаться в банк не нужно.

