Ощадбанк начал открывать спецсчета для детских выплат — как получить деньги

Детские выплаты по-новому — как открыть спецсчет в Ощадбанке
Денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла" выплачиваются на текущие счета со специальным режимом использования. Государственный Ощадбанк уже начал их открывать.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передают Новини.LIVE.
Как получить детские выплаты в Ощадбанке
В Минсоцполитики объяснили, что для получения пособия по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла", необходимо подать письменное заявление в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или в территориальной общине. После этого:
- Пенсионный фонд Украины при обработке заявления передает данные в Ощадбанк.
- Ощадбанк открывает специальный счет.
- Вы получаете уведомление об открытии специального счета и зачислении средств.
Когда поступит сообщение о зачислении денег, необходимо обратиться в отделение банка для получения карты. Для этого необходимо иметь при себе только паспорт и идентификационный код. Никаких дополнительных справок не требуется.
Можно ли получить выплаты в другом банке
Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, деньги по уходу за ребенком до одного года государство начисляет только на текущий счет со специальным режимом использования. Сейчас открыть его можно только в Ощадбанке.
Если в заявлении указаны реквизиты обычного счета, открытого в другом банке, по обращению фонда Ощадбанк уже открыл специальные счета для таких получателей. То есть дополнительно обращаться в банк не нужно.
Ранее мы писали, что в 2026 году украинские семьи с детьми могут оформить новую государственную финансовую помощь. Для этого необходимо собрать специальный пакет документов и обратиться за ее назначением лично или дистанционно.
Также узнавайте о двух видах комиссий в Ощадбанке. Они могут взиматься по умолчанию, даже если картами не пользоваться.
Читайте Новини.LIVE!