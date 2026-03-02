Видео
Детские выплаты по-новому — как открыть спецсчет в Ощадбанке

Детские выплаты по-новому — как открыть спецсчет в Ощадбанке

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 21:05
Ощадбанк начал открывать спецсчета для детских выплат — как получить деньги
Как получить детские выплаты в Ощадбанке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла" выплачиваются на текущие счета со специальным режимом использования. Государственный Ощадбанк уже начал их открывать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передают Новини.LIVE.

Как получить детские выплаты в Ощадбанке

В Минсоцполитики объяснили, что для получения пособия по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла", необходимо подать письменное заявление в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или в территориальной общине. После этого:

  1. Пенсионный фонд Украины при обработке заявления передает данные в Ощадбанк.
  2. Ощадбанк открывает специальный счет.
  3. Вы получаете уведомление об открытии специального счета и зачислении средств.

Когда поступит сообщение о зачислении денег, необходимо обратиться в отделение банка для получения карты. Для этого необходимо иметь при себе только паспорт и идентификационный код. Никаких дополнительных справок не требуется.

Можно ли получить выплаты в другом банке

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, деньги по уходу за ребенком до одного года государство начисляет только на текущий счет со специальным режимом использования. Сейчас открыть его можно только в Ощадбанке.

Если в заявлении указаны реквизиты обычного счета, открытого в другом банке, по обращению фонда Ощадбанк уже открыл специальные счета для таких получателей. То есть дополнительно обращаться в банк не нужно.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинские семьи с детьми могут оформить новую государственную финансовую помощь. Для этого необходимо собрать специальный пакет документов и обратиться за ее назначением лично или дистанционно.

Также узнавайте о двух видах комиссий в Ощадбанке. Они могут взиматься по умолчанию, даже если картами не пользоваться.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
