Помощь по программе "єЯсла" — кому не выплатят 8 000 грн

8 000 грн по программе "єЯсла" — кто не сможет получить выплаты
С 1 января 2026 года в Украине стартовала новая государственная программа "єЯсла", направленная на поддержку родителей, которые решили выйти на работу после того, как ребенку исполнился один год. Однако физические лица-предприниматели пока не могут оформить государственную помощь в рамках этой программы.
Условия для получения помощи
Право на ежемесячную выплату имеют матери или другие законные представители ребенка в возрасте от 1 до 3 лет (кроме приемных родителей и патронатных воспитателей), которые фактически ухаживали за ребенком и вышли на работу на условиях полного рабочего времени.
Размер ежемесячного пособия в 2026 году составляет:
- 8 000 гривен — стандартный размер выплаты;
- 12 000 гривен — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (с применением коэффициента 1,5).
Помощь назначается с месяца, следующего за тем, в котором ребенку исполнился один год, и выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Почему ФЛП не может получить выплаты
Специалисты объяснили, что действующий порядок реализации программы не учитывает самозанятых лиц физических лиц-предпринимателей, которые фактически осуществляют профессиональную деятельность, получают доход, платят налоги и единый социальный взнос, но не состоят в трудовых отношениях.
Соответственно матери-предпринимательницы, которые продолжают или восстанавливают предпринимательскую деятельность после рождения ребенка и несут налоговую нагрузку наравне с наемными работниками, лишены доступа к государственной поддержке в рамках программы "єЯсла".
В то же время издание отмечает, что петиция о расширении круга получателей помощи по этой программе уже собирает голоса и есть вероятность, что вскоре будут внедрены соответствующие изменения.
