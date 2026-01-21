Помощь по программе "єЯсла" — кому не выплатят 8 000 грн

Мама работает за компьютером и держит ребенка на руках. Фото: Freepik

С 1 января 2026 года в Украине стартовала новая государственная программа "єЯсла", направленная на поддержку родителей, которые решили выйти на работу после того, как ребенку исполнился один год. Однако физические лица-предприниматели пока не могут оформить государственную помощь в рамках этой программы.

Об этом сообщило издание "7eminar".

Реклама

Читайте также:

Условия для получения помощи

Право на ежемесячную выплату имеют матери или другие законные представители ребенка в возрасте от 1 до 3 лет (кроме приемных родителей и патронатных воспитателей), которые фактически ухаживали за ребенком и вышли на работу на условиях полного рабочего времени.

Реклама

Размер ежемесячного пособия в 2026 году составляет:

8 000 гривен — стандартный размер выплаты;

стандартный размер выплаты; 12 000 гривен — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (с применением коэффициента 1,5).

Помощь назначается с месяца, следующего за тем, в котором ребенку исполнился один год, и выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Реклама

Почему ФЛП не может получить выплаты

Специалисты объяснили, что действующий порядок реализации программы не учитывает самозанятых лиц физических лиц-предпринимателей, которые фактически осуществляют профессиональную деятельность, получают доход, платят налоги и единый социальный взнос, но не состоят в трудовых отношениях.

Соответственно матери-предпринимательницы, которые продолжают или восстанавливают предпринимательскую деятельность после рождения ребенка и несут налоговую нагрузку наравне с наемными работниками, лишены доступа к государственной поддержке в рамках программы "єЯсла".

Реклама

В то же время издание отмечает, что петиция о расширении круга получателей помощи по этой программе уже собирает голоса и есть вероятность, что вскоре будут внедрены соответствующие изменения.

Ранее мы рассказывали, на какие дородовые выплаты могут рассчитывать в 2026 году женщины, которые не работают.

Реклама

Также узнавайте, как подать заявление на выплату 50 000 грн при рождении ребенка.