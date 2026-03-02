Ощадбанк почав відкривати спецрахунки — як отримати нові дитячі виплати

Як отримати дитячі виплати в Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла" виплачуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку. АТ "Ощадбанк" вже почав їх відкривати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, передають Новини.LIVE.

Як отримати дитячі виплати в Ощадбанку

В Мінсоцполітики пояснили, що для отримання допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла", необхідно подати письмову заяву у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України, ЦНАПі або у територіальній громаді. Після цього:

﻿﻿﻿Пенсійний фонд України при опрацюванні заяви передає дані до Ощадбанку. ﻿﻿﻿Ощадбанк відкриває спеціальний рахунок. ﻿﻿﻿Ви отримуєте повідомлення про відкриття спеціального рахунку та зарахування коштів.

Коли надійде повідомлення про зарахування грошей, необхідно звернутися до відділення банку для отримання картки. Для цього необхідно мати при собі лише паспорт та ідентифікаційний код. Жодних додаткових довідок не потрібно.

Чи можна отримати виплати в іншому банку

Як пояснили у Пенсійному фонді України, гроші для догляду за дитиною до одного року держава нараховує лише на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання. Наразі відкрити його можна тільки в Ощадбанку.

Якщо у заяві вказано реквізити звичайного рахунку, відкритого в іншому банку, за зверненням фонду Ощадбанк уже відкрив спеціальні рахунки для таких отримувачів. Тобто додатково звертатися до банку не потрібно.

