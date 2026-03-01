Ощадбанк может реанимировать старую карту и снять комиссию — детали

Отделение банка и карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В рамках тарифной политики в государственном финучреждении "Ощадбанк" предусмотрены два вида комиссии, которые могут взимать по умолчанию, даже если картами не пользоваться. О том, в каких ситуациях могут списывать средства, рассказали некоторые клиенты банка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банка.

Взыскание комиссий по умолчанию в Ощадбанке

С проблемой потери средств со счета, который не использовался длительное время, рассказала одна из клиенток банка.

Она отметила, что на одной из карт лежала определенная сумма средств денежной помощи для детей, которую она не трогала. Когда возникла необходимость снять деньги, выяснилось, что банк списал 500 грн. В финучреждении на это сообщили, что речь идет о действии комиссии из-за отсутствия движения средств на счете.

В связи с этим женщина обратилась в банк для прекращения обслуживания и полного закрытия счета. Однако через некоторое время получила сообщение с предупреждением, что карта не закрыта и есть угроза списания комиссии. Клиентке рекомендовали ею пользоваться.

"Я пыталась дозвониться на горячую линию, меня переводили от одного менеджера к другому. В результате "5-й" менеджер мне говорит, что мой счет был случайно реаминирован! Впрочем, сегодня уже конец февраля, мне должны были перезвонить и переслать снова справку о закрытии! Я понимаю, что сейчас очень тяжелое время, но оно тяжелое у всех и лишние нервы никому не нужны!", — говорится в обращении.

Скриншот.

Какие предусмотрены комиссии в Ощадбанке

Ранее в банке предупреждали о действии двух видов комиссии, согласно действующим внутренним правилам:

За обслуживание активного счета (для некоторых карт); За обслуживание неактивного счета.

В частности, для того, чтобы закрыть счет, клиент должен лично обратиться в отделение банка для написания заявления. Закрыть карту невозможно дистанционно. Сделать это можно только в том отделении, где она была выдана, или в том же регионе.

Однако, если на карте есть долг, то его необходимо погасить, иначе счет не закроется и в дальнейшем начнет начисляться комиссия.

Полное автоматическое аннулирование карты возможно только через три года при условии ее неиспользования.

Что еще нужно знать о закрытии счета

Также в банке отметили необходимость закрытия счета во избежание списания такого вида комиссии. В случае, если клиенты Ощадбанка находятся за границей или в другом регионе, то можно оформить доверенность.

Для беженцев такая процедура доступна в консульстве своей страны пребывания. На этой основе доверенному лицу можно будет закрыть карточный счет. Для этого ему необходимо лично прийти в отделение банка и подать заявление.

Карту нужно будет отдать работнику банка, который обязан ее уничтожить.

Ранее мы писали, какая предусмотрена сумма средств в Ощадбанке для пользования, если счет арестован. В 2026 году лимит не может превышать двух минимальных зарплат в месяц.

Еще сообщалось, что в этом году семьи с детьми смогут получить новые выплаты "на уход" и "еЯсла". Для этого нужно открыть спецсчет в "Ощадбанке".