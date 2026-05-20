Выплаты на детей в 2026 году: как родителям получить деньги со спецсчета

Детские выплаты на Дія.Карту: в ПФУ назвали нюанс с выплатами
В Украине ввели единый специальный счет Дія.Картка для всех "детских" выплат. На него будут начислять деньги, предусмотренные гражданам по государственным программам "Пакунок малюка", "єЯсла", "Пакунок школяра" и выплаты по уходу за ребенком до года.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, как именно родителям будут начислять денежную помощь, передает Новини.LIVE.
Как будет осуществляться выплата
В Пенсионном фонде отмечают, что:
- Если заявление подано через портал Дія: деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство "Дія.Картка", открытое в одном из уполномоченных банков.
- Если заявление подано в бумажной форме: деньги поступают или на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство Дія.Картка, открытое в уполномоченном банке, или на другой специальный счет, открытый в любом уполномоченном банке.
Что касается ранее открытых счетов со специальным режимом использования, то они будут действовать и в дальнейшем, поэтому получателям выплат не придется заниматься их переоформлением.
В ПФУ подчеркнули, что больше не существует никаких ограничений по срокам использования начисленных денег. Также Кабмин унифицировал спецкоды категорий деятельности субъектов хозяйствования, за которые можно платить деньгами из пособий.
Что еще стоит знать
Напомним, семьи из Николаева могут получить в мае денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о финподдержке в размере 11 300 гривен. Выплаты доступны как жителям города, так и переселенцам, которые приехали в Николаев из других регионов.
Как сообщали Новини.LIVE, малые и средние предприятия и предприниматели получат помощь от Датского совета по вопросам беженцев. Размер выплат достигает до 5 000 долларов. Помощь доступна в двух регионах страны.
Также Новини.LIVE писали, кто из украинцев получит выплаты ко Дню Независимости в 2026 году. Суммы пособий колеблются от 450 до 3100 гривен. Оформить помощь можно в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах или сделав запрос дистанционно через портал фонда