Выплаты на детей в 2026 году: как родителям получить деньги со спецсчета

Новорожденный ребенок, деньги в конверте.

В Украине ввели единый специальный счет Дія.Картка для всех "детских" выплат. На него будут начислять деньги, предусмотренные гражданам по государственным программам "Пакунок малюка", "єЯсла", "Пакунок школяра" и выплаты по уходу за ребенком до года.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, как именно родителям будут начислять денежную помощь, передает Новини.LIVE.

Как будет осуществляться выплата

В Пенсионном фонде отмечают, что:

Если заявление подано через портал Дія: деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство "Дія.Картка", открытое в одном из уполномоченных банков. Если заявление подано в бумажной форме: деньги поступают или на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство Дія.Картка, открытое в уполномоченном банке, или на другой специальный счет, открытый в любом уполномоченном банке.

Что касается ранее открытых счетов со специальным режимом использования, то они будут действовать и в дальнейшем, поэтому получателям выплат не придется заниматься их переоформлением.

В ПФУ подчеркнули, что больше не существует никаких ограничений по срокам использования начисленных денег. Также Кабмин унифицировал спецкоды категорий деятельности субъектов хозяйствования, за которые можно платить деньгами из пособий.

Что еще стоит знать

