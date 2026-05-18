Выплаты от Дании: кто и где сможет получить помощь до 5 долларов

Главная Финансы Денежная помощь Дании: кому доступны от 1 000 до 5 000 долларов

Дата публикации 18 мая 2026 08:00
Запись на оказание помощи, деньги. Фото: DRC, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае-июне 2026 года Датский совет по делам беженцев/DRC в двух украинских регионах принимает заявки на предоставление денежной помощи для предпринимателей, пострадавших от войны, в восстановлении или продолжении их деятельности. В рамках программы можно будет получить до 5 000 долларов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в соцсети Facebook.

Кто и где сможет получить помощь от Дании

Как отмечается, программа Датского совета по вопросам беженцев (DRC) распространяется на малых и средних предприятий и предпринимателей, пострадавших от войны. Подавать заявки можно в таких громадах двух областей:

  • Харьковская область: Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская;
  • Николаевская область: Баштанский, Вознесенский и Николаевский.

Чтобы претендовать на бизнес-грант, нужно соблюсти следующие требования:

  1. Быть зарегистрированным предприятием с максимальным количеством работников — до 20 человек;
  2. Иметь минимум два года опыта работы в сфере бизнеса;
  3. Платить налоги за последние шесть месяцев;
  4. Создать бизнес-план с описанием того, как будут использовать грант;
  5. Показать, что товар или услуги соответствуют рыночному спросу;
  6. Отсутствуют юридические препятствия для получения гранта;
  7. Не иметь подобной помощи в течение последних шести месяцев.

Организаторы отметили, что всесторонний и хорошо подготовленный бизнес-план будет иметь существенное влияние на конечное решение о предоставлении гранта.

Размер финансового гранта и как подать заявку

По информации DRC, сумма гранта зависит от размера и бизнес-плана каждого предприятия и составляет от 1 000 до 5 000 долларов.

Для предварительной регистрации на получение гранта для бизнеса необходимо подать онлайн-запрос и заполнить всю информацию.

После этого все заявки оценят в соответствии с критериями отбора программы и команда DRC свяжется с предприятиями, которые будут отвечать критериям отбора для продолжения следующих этапов отбора.

Заявки будут принимать до 31 мая в Харьковской области и до 30 июня в Николаевской области. Поскольку ожидают получить большое их количество, то сообщение о том, попал ли заявитель в шорт-лист, поступит в течение максимум трех месяцев.

"Количество грантов ограничено, и ссылка для регистрации может быть закрыта после достижения максимального количества заявок. Подача заявки не гарантирует, что вы получите грант на развитие бизнеса", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: DRC

Как сообщали Новини.LIVE, в мае доступна денежная помощь от организации защиты детей UNICEF. В рамках программы некоторые семьи смогут получить поддержку в 6 500 грн. Средства можно использовать на нужды детей.

Также Новини.LIVE писали, кому доступна денежная помощь от Красного Креста в мае. Воспользоваться возможностью получить выплаты можно будет жителям прифронтовых громад Сумской области. Средства предоставят социально незащищенным категориям граждан на полгода.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
