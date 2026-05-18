Выплаты от Дании: кто и где сможет получить помощь до 5 долларов

Денежная помощь Дании: кому доступны от 1 000 до 5 000 долларов
В мае-июне 2026 года Датский совет по делам беженцев/DRC в двух украинских регионах принимает заявки на предоставление денежной помощи для предпринимателей, пострадавших от войны, в восстановлении или продолжении их деятельности. В рамках программы можно будет получить до 5 000 долларов.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в соцсети Facebook.
Кто и где сможет получить помощь от Дании
Как отмечается, программа Датского совета по вопросам беженцев (DRC) распространяется на малых и средних предприятий и предпринимателей, пострадавших от войны. Подавать заявки можно в таких громадах двух областей:
- Харьковская область: Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская;
- Николаевская область: Баштанский, Вознесенский и Николаевский.
Чтобы претендовать на бизнес-грант, нужно соблюсти следующие требования:
- Быть зарегистрированным предприятием с максимальным количеством работников — до 20 человек;
- Иметь минимум два года опыта работы в сфере бизнеса;
- Платить налоги за последние шесть месяцев;
- Создать бизнес-план с описанием того, как будут использовать грант;
- Показать, что товар или услуги соответствуют рыночному спросу;
- Отсутствуют юридические препятствия для получения гранта;
- Не иметь подобной помощи в течение последних шести месяцев.
Организаторы отметили, что всесторонний и хорошо подготовленный бизнес-план будет иметь существенное влияние на конечное решение о предоставлении гранта.
Размер финансового гранта и как подать заявку
По информации DRC, сумма гранта зависит от размера и бизнес-плана каждого предприятия и составляет от 1 000 до 5 000 долларов.
Для предварительной регистрации на получение гранта для бизнеса необходимо подать онлайн-запрос и заполнить всю информацию.
После этого все заявки оценят в соответствии с критериями отбора программы и команда DRC свяжется с предприятиями, которые будут отвечать критериям отбора для продолжения следующих этапов отбора.
Заявки будут принимать до 31 мая в Харьковской области и до 30 июня в Николаевской области. Поскольку ожидают получить большое их количество, то сообщение о том, попал ли заявитель в шорт-лист, поступит в течение максимум трех месяцев.
"Количество грантов ограничено, и ссылка для регистрации может быть закрыта после достижения максимального количества заявок. Подача заявки не гарантирует, что вы получите грант на развитие бизнеса", — говорится в сообщении.
