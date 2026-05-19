Помощь ко Дню Независимости: кто в списке и как оформить выплаты до 3 100 грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уточнил, каким именно категориям граждан предусмотрена единовременная денежная помощь ко Дню Независимости в 2026 году. На днях правительство утвердило перечень получателей и размеры соответствующих выплат.

Какие категории получат денежную помощь ко Дню Независимости

Речь идет о выплатах, утвержденных постановлением правительства № 602, предусмотренным законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" в 2026 году. Оно устанавливает перечень категорий людей, которым должна быть выплачена помощь ко Дню Независимости и размеры.

Согласно информации Пенсионного фонда, выплаты могут оформить несколько групп граждан. Денежная помощь доступна:

Людям, у которых есть инвалидность из-за войны первой, второй, третьей групп; Гражданам, у которых есть особые заслуги перед Родиной; Участникам боевых действий (УБД); Пострадавшим участникам Революции Достоинства; Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; Детям, рожденным в местах принудительного содержания; Членам семей погибших защитников, ветеранов, жертв нацизма; Участникам войны, бывшим узникам лагерей, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан и подпольщиков.

Какие размеры денежной помощи предусмотрены гражданам в 2026 году

В 2026 году суммы помощи ко Дню Независимости, утвержденные постановлением, будут следующими:

3 100 грн — лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной;

1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям заключенных в лагерях;

650 грн — родным погибших защитников, вдовцам и вдовам умерших/погибших участников боевых действий;

450 грн грн — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, детям партизан.

Кроме того, для граждан, у которых есть инвалидность вследствие войны, выплаты будут в таких размерах:

первая группа инвалидности — 3 100 грн;

вторая группа — 2 900 грн;

третья группа — 2 700 грн.

Относительно оформления выплат, то можно обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда или Центр предоставления административных услуг, подать запрос дистанционно через портал фонда.

В то же время, пенсионеры и действующие военные могут не волноваться с подачей заявок, ведь получат выплаты автоматически, без дополнительного обращения.

