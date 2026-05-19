Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь ко Дню Независимости до 3 100 грн: ПФУ уточнил нюансы

Помощь ко Дню Независимости до 3 100 грн: ПФУ уточнил нюансы

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 08:00
Помощь ко Дню Независимости: кто в списке и как оформить выплаты до 3 100 грн
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уточнил, каким именно категориям граждан предусмотрена единовременная денежная помощь ко Дню Независимости в 2026 году. На днях правительство утвердило перечень получателей и размеры соответствующих выплат.

Об этом говорится в информации ПФУ, передают Новини.LIVE.

Какие категории получат денежную помощь ко Дню Независимости

Речь идет о выплатах, утвержденных постановлением правительства № 602, предусмотренным законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" в 2026 году. Оно устанавливает перечень категорий людей, которым должна быть выплачена помощь ко Дню Независимости и размеры.

Согласно информации Пенсионного фонда, выплаты могут оформить несколько групп граждан. Денежная помощь доступна:

  1. Людям, у которых есть инвалидность из-за войны первой, второй, третьей групп;
  2. Гражданам, у которых есть особые заслуги перед Родиной;
  3. Участникам боевых действий (УБД);
  4. Пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  5. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
  6. Детям, рожденным в местах принудительного содержания;
  7. Членам семей погибших защитников, ветеранов, жертв нацизма;
  8. Участникам войны, бывшим узникам лагерей, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан и подпольщиков.

Какие размеры денежной помощи предусмотрены гражданам в 2026 году

В 2026 году суммы помощи ко Дню Независимости, утвержденные постановлением, будут следующими:

Читайте также:
  • 3 100 грн — лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной;
  • 1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям заключенных в лагерях;
  • 650 грн — родным погибших защитников, вдовцам и вдовам умерших/погибших участников боевых действий;
  • 450 грн грн — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, детям партизан.

Кроме того, для граждан, у которых есть инвалидность вследствие войны, выплаты будут в таких размерах:

  • первая группа инвалидности — 3 100 грн;
  • вторая группа — 2 900 грн;
  • третья группа — 2 700 грн.

Относительно оформления выплат, то можно обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда или Центр предоставления административных услуг, подать запрос дистанционно через портал фонда.

В то же время, пенсионеры и действующие военные могут не волноваться с подачей заявок, ведь получат выплаты автоматически, без дополнительного обращения.

Как сообщали Новини.LIVE, в мае граждане, имеющие инвалидность I-III групп и другие социально уязвимые категории людей, могут получить помощь в 10 800 грн. Такая поддержка от США рассчитана на шесть месяцев. Выплаты доступны в Путивльской громаде Сумской области.

Также Новини.LIVE писали, что весной французская гуманитарная организация Acted предоставит жителям одного из регионов помощь в сумме 1 800 грн для каждого в семье. Выплаты рассчитаны на полгода. В то же время, необходимо соответствовать требованиям программы.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации