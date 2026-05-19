Выплаты от УВКБ: кто еще из украинцев сможет оформить денежную помощь в размере 11 000 грн

В конце весны 2026 года в еще одном из украинских городов стала доступна денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Семьи смогут оформить на каждого человека от почти 11 000 грн финансовой помощи.

О том, кому стала доступна помощь в мае, рассказывают Новини.LIVE.

Кто еще из украинцев сможет оформить денежную помощь от УВКБ

Согласно информации организации, в мае запись на выплаты открыли для жителей Николаева. Принять участие в программе поддержки от УВКБ могут как жители этого города, которые выезжали из-за угрозы безопасности в другие регионы или за границу, так и переселенцы, прибывшие из других областей на временной основе. А именно присоединиться к программе могут:

Переселенцы, которые переместились в течение последних 45 дней из-за угрозы для жизни, обстрелов или обязательной эвакуации. ВПО, которые переехали от 46 дней до шести месяцев из дома из-за войны. Граждане, которые вернулись в Украину или из другого региона за последний год и не ранее трех месяцев.

Среди основных критериев отбора для двух последних групп:

ежемесячный доход не превышает 8 300 грн на каждого в домохозяйстве за месяц;

важны близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи, наличие категории уязвимости.

Также можно подать заявку, даже если получали выплаты от других фондов, однако прошло более трех месяцев.

Как оформить помощь и необходимые документы

Жители Николаева могут записаться в электронную очередь в пункт сбора данных в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ" дистанционно.

После успешного заполнения формы партнер организации (БФ "Право на защиту") позвонит для дальнейшей проверки и согласования даты и адреса приема.

"Заполняйте, пожалуйста, анкету 1 раз и ожидайте, когда с вами свяжутся и пригласят в офис. Представители организации свяжутся с вами только в случае полного соответствия вашей семьи установленным критериям программы", — говорится в сообщении.

Нужно подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт и идентификационный код;

справку ВПЛ (другое подтверждение выезда);

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета IBAN;

документы с подтверждением инвалидности/опеки.

По новым правилам, пострадавшим от войны в зависимости от жизненных обстоятельств начислят от около 11 00 до 12 000 грн.

