Виплати на дітей у 2026 році: як батькам отримати гроші зі спецрахунку

В Україні запровадили єдиний спеціальний рахунок Дія.Картка для усіх "дитячих" виплат. На нього нараховуватимуть гроші, передбачені громадянам за державними програмами "Пакунок малюка", "єЯсла", "Пакунок школяра" та виплати на догляд за дитиною до року.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, як саме батькам нараховуватимуть грошову допомогу, передає Новини.LIVE.

Як здійснюватиметься виплата

У Пенсійному фонді наголошують, що:

Якщо заяву подано через портал Дія: гроші надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб Дія.Картка, відкритий в одному з уповноважених банків. Якщо заяву подано у паперовій формі: гроші надходять або на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб "Дія.Картка", відкритий в уповноваженому банку, або на інший спеціальний рахунок, відкритий у будь-якому уповноваженому банку.

Щодо раніше відкритих рахунків із спеціальним режимом використання, то вони діятимуть й надалі, тож отримувачам виплат не доведеться займатися їхнім переоформленням.

У ПФУ підкреслили, що більше не існує жодних обмеженнь щодо строків використання нарахованих грошей. Також Кабмін уніфікував спецкоди категорій діяльності суб’єктів господарювання, за які можна платити грошима з допомог.

Що ще варто знати

