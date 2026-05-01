Выплаты при рождении ребенка: почему помощь начисляют не вовремя и когда это изменится

В Украине возникли задержки с выплатой денежной помощи при рождении ребенка. В частности, выплаты по 7 тысяч гривен за воспитание ребенка до 1 года не получили родители, которые подавали заявки еще в январе и феврале. Такая ситуация возникла из-за технической ошибки.

Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины (ВРУ) министр социальной политики Денис Улютин.

Почему выплаты задерживают

Глава ведомства пояснил, что январские выплаты уже оплачены. Техническая ошибка, из-за которых произошли задержки с начислением денег, произошла на этапе открытия счетов.

"Это "полечили" и передали эти выплаты на Ощадбанк. В ближайшее время они уже будут разбросаны по счетам", — рассказал Денис Улютин.

По словам министра, вскоре карточки под все выплаты будут универсализированы. Это означает, что вся денежная помощь, начиная с выплат до одного года, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", будут начислять на один банковский счет.

Читайте также:

Также продолжается сотрудничество с Министерством цифровой трансформации, в рамках которого оформление заявлений на выплату при рождении ребенка переведут в электронный формат. Эта услуга будет доступна в Дії.

Напомним, украинцы, которые приютили детей, родители которых погибли, пропали без вести или находятся в плену, могут получить более 12 000 гривен материальной помощи. Выплаты предусмотрены программой "Дитина не одна". Деньги начислят в месяц, когда было подано заявление. Выплаты продолжаются, пока ребенок временно живет в семье, но не дольше чем полгода.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 января 2026 года в Украине выросли "детские выплаты". Так, государство теперь выплачивает родителям от 7 000 до 50 000 гривен. Известно, кому и как начисляют деньги.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что этой весной некоторые семьи могут получить деньги от ЮНИСЕФ. Речь идет о единовременной выплате в размере 400 долларов. Для ее оформления надо предоставить определенные документы.