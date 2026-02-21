Обслуговування рахунку в Ощадбанку — за що фінустанова списала 2 400 грн

Жінка похилого віку та картка. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" поскаржилися на списання великих сум комісій за обслуговування рахунку. У банку дали рекомендації пенсіонерам та їхнім родичам, як уникнути відповідної сплати.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Комісії за обслуговування рахунку в Ощадбанку

Як розповіла громадянка, банк списав у клієнтки пенсійного віку понад дві тисячі гривень комісії за обслуговування рахунку. Літня жінка забула про існування картки, на рахунку якої залишалось кілька тисяч гривень.

Коли про неї згадала, звернулась до відділення, де видали частину коштів, з огляду на ліміт. Також у виписці була вказано про списання суми у 2,4 тис. грн за обслуговування рахунку за останні два роки. Таким чином, банк списував по 100 грн кожного місяця.

"Це рахунок моєї мами, про який вона забула з огляду на свій вік, і ми про нього випадково згадали, коли прийшла SMS-ка про зняття цієї комісії, тоді ми зателефонували на гарячу лінію і нам повідомили, що на рахунку є кошти. Перевипустили картку, бо стара мама не пам'ятала, отримали тисячу, більше система не дозволила, можна використати не більше тисячі в день! Взяли виписку, і з'ясувалось, що з неї вже два роки вираховують цю комісію з обслуговування рахунку, яким не користуються!", — йдеться у зверненні.

Як уникнути списання комісії в Ощадбанку

Працівник головного офісу Ощадбанку зазначив, що якщо йдеться про комісію за обслуговування неактивного карткового рахунку, то вона передбачена тарифами банку. Її утримують не одразу, а коли клієнт перестає користуватися рахунком і протягом 12 місяців не відбувається жодних операцій.

Для уникнення подібних списань достатньо хоча б раз на рік робити активну операцію з рухом коштів. Це може бути:

зняття готівки;

переказ коштів між картками;

поповнення карти;

поповнення номера мобільного;

сплата комунальних платежів.

Що ще рекомендують клієнтам банку

На майбутнє у фінустанові рекомендували клієнтам використовувати рахунок для уникнення подібних непорозумінь, а якщо рахунок не потрібний, тоді варто розглянути варіант закриття. Там зауважили, що банк надсилав інформацію про відповідне списання, також вона відображалася в мобільному застосунку та веб-версії "Ощад24/7".

На момент укладення договору комплексного банківського обслуговування з банком дана комісія вже передбачена тарифами, а ставлячи підпис, клієнт дає згоду на відкриття рахунку, карти та тарифи банку.

У фінустанові порадили рідним допомагати людям похилого віку, які мають рахунки в Ощадбанку.

"Банк завжди інформує всіх клієнтів про цю комісію незалежно від віку клієнта. Якщо клієнту вже важко розібратися самостійно з комісіями, залишком по рахунках, списаннями, тоді потрібно з цим допомогти його рідним або звернутися до контакт-центру чи відділення, де співробітники з радістю нададуть консультацію", — йдеться у відповіді.

Детально перевірити інформацію щодо комісії за картою/рахунком рекомендують, зателефонувавши з фінансового номера до контакт-центру банку: 0 800-210-800.

Раніше повідомлялося, що в Ощадбанку попередили клієнтів про терміни дії карт, які за кілька місяців добіжать кінця. Відомо, як перевірити, чи потрібна заміна пластикових карт.

Ще ми розповідали, що в Ощадбанку уточнили, чи можливе дистанційне анулювання рахунків у 2026 році. Процедура у держбанку має певні особливості.