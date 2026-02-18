Выплаты от NRC — кому из семей предоставили право повторно получить помощь в феврале

Женщина сидит перед компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В феврале ряд категорий украинских граждан могут зарегистрироваться в программе поддержки Норвежского совета по делам беженцев (NRC). При этом некоторым из украинцев предоставили право повторно обратиться за выплатами при соблюдении определенных условий.

О том, кто и как может присоединиться к программе, рассказывают Новини.LIVE.

Кому предоставили право повторно получить помощь от NRC

Зимой Норвежский совет по делам беженцев возобновил возможность для граждан, которых коснулась война, получить международную денежную помощь. На этот раз гуманитарная организация опубликовала ужесточенные требования к домохозяйствам, которые смогут получить финансовую поддержку.

В основном средства предоставят тем, кто относится к уязвимым категориям. При этом претендовать на выплаты смогут повторно те домохозяйства, которые не получали помощь за последние полгода.

Из-за ограниченного финансирования организаторы будут более тщательно выбирать претендентов на выплаты. В приоритете будут те, кто до сих пор проживает в районах, пострадавших от войны, или выехали из мест, где была реальная опасность для жизни и здоровья из-за боевых действий.

Заявителями могут стать:

Домохозяйства, которые не покидали территории, где продолжаются боевые действия; Семьи, которые были вынуждены бежать из опасных регионов в сравнительно безопасные; Граждане, которые решили вернуться в собственные дома после деоккупации.

Как подать заявку для участия в программе помощи

Украинцы, которые относятся к уязвимым группам, смогут подавать запросы на выплаты от Норвежского совета по делам беженцев до 25 февраля 2026 года (до 12:00).

Организаторы просят при заполнении формы на сайте организации корректно вносить персональные данные и добавлять качественные фото документов/скриншоты с мобильного приложения "Дія" (будут допускать четкие, цветные, горизонтальные).

Ключевое требование — граждане, которые хотят получить помощь, должны проживать на территории Украины.

"Важно: подать заявку могут только те, кто сейчас находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Если вы уже получали денежную помощь от NRC ранее, вы все равно можете подать заявку снова. Однако домохозяйства, которые получили помощь от NRC или других гуманитарных организаций менее чем полгода назад, могут быть исключены из рассмотрения", — говорится в сообщении.

Какие еще выплаты доступны украинцам этой зимой

Также зимой благотворительный фонд "Право на защиту" принимает заявки на финансовую помощь в нескольких украинских регионах. Граждане смогут получить по 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.

К участию в соответствующей программе приглашают семьи, которые попали в трудные жизненные обстоятельства.

Для регистрации в проекте под названием "Консорциум Реагирования" граждане должны заполнить специальную форму на портале организации.

Ранее мы писали, что 19 февраля у жителей Сумщины есть шанс получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. В частности, пенсионеры и люди с инвалидностью смогут оформить выплаты в размере 10,8 тыс. грн.

Еще сообщалось, что жители одного из регионов могут подать заявки на участие в программе помощи, предусматривающей предоставление до 2,8 тыс. гранта. Для этого приглашают украинские домохозяйства уязвимых категорий.