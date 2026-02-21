Первый больничный — какую сумму выплатят, если только начал работать

Оплата больничных работникам без стажа. Фото: Новини.LIVE, Дебет-кредит. Коллаж: Новини.LIVE

Болезнь может застать врасплох даже в первые месяцы после трудоустройства. В такой ситуации возникает логичный вопрос: на какую сумму больничных может рассчитывать работник с минимальным трудовым стажем.

Новини.LIVE рассказывают, как оплачивается больничный на первой работе.

От чего зависит сумма выплат

На размер больничных, как объясняется на бухгалтерской платформе 7eminar, влияет общий страховой стаж:

до 3 лет — 50% средней заработной платы;

3-5 лет — 60%;

5-8 лет — 70%;

свыше 8 лет — 100%.

Но есть льготные категории, на которые это правило не распространяется. Независимо от стажа право на пособие в размере 100% средней заработной платы имеют чернобыльцы 1-3 категорий, доноры, ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших военнослужащих и т.д.

Как узнать свой страховой стаж

Это можно сделать с помощью справок ОК-5 или ОК-7, заказав ее онлайн одним из способов:

Через портал или приложение "Дія". Через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Справка обычно формируется автоматически и почти мгновенно появляется в личном кабинете.

Кто выплачивает больничные

Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется работодателем. Остальные дни больничного оплачивает Пенсионный фонд Украины.

Важно отметить, что выплата больничных осуществляется только при условии оформления работником электронного больничного листа.

