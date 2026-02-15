Пенсии в Украине - как назначают выплаты тем, кто претендует на несколько видов пенсий

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане иногда могут претендовать на разные виды пенсий. Однако законодательство обязывает таких людей выбрать только один вид выплат.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Как уточнили в ведомстве, соответствующая норма существует в статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно закону, если человек претендует на различные виды пенсии, то ему нужно выбрать только одну выплату.

"Человеку, у которого есть право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору", — подчеркнули в ПФУ.

То есть человек может самостоятельно выбрать, какие именно выплаты ему будут начислять пожизненно. Речь идет о таких видах пенсий, как:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2026 году пенсии украинцев должны вырасти более чем на 12%. Индексация выплат для пенсионеров начнется уже в марте.

Однако итоговая сумма доплаты для каждого человека будет зависеть от размера пенсии и продолжительности страхового стажа. Надбавка будет определяться индивидуально, но изменения коснутся большинства пенсий, которые назначались по действующим правилам.

Ранее мы писали, когда в Украине реформируют пенсионную систему. Ожидается, что после изменений минимальная пенсия составит 6 000 гривен. Также рассказывали, что часть пенсионеров пока не получает выплаты. Известно, что нужно сделать для восстановления начислений.