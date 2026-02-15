Пенсии в Украине - как назначают выплаты тем, кто претендует на несколько видов пенсий

Можно ли украинцам получать три пенсии — в ПФУ ответили
В Украине граждане иногда могут претендовать на разные виды пенсий. Однако законодательство обязывает таких людей выбрать только один вид выплат.
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.
Подробнее о назначении пенсий
Как уточнили в ведомстве, соответствующая норма существует в статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно закону, если человек претендует на различные виды пенсии, то ему нужно выбрать только одну выплату.
"Человеку, у которого есть право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору", — подчеркнули в ПФУ.
То есть человек может самостоятельно выбрать, какие именно выплаты ему будут начислять пожизненно. Речь идет о таких видах пенсий, как:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- в связи с потерей кормильца.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2026 году пенсии украинцев должны вырасти более чем на 12%. Индексация выплат для пенсионеров начнется уже в марте.
Однако итоговая сумма доплаты для каждого человека будет зависеть от размера пенсии и продолжительности страхового стажа. Надбавка будет определяться индивидуально, но изменения коснутся большинства пенсий, которые назначались по действующим правилам.
