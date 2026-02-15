Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Можно ли украинцам получать три пенсии — в ПФУ ответили

Можно ли украинцам получать три пенсии — в ПФУ ответили

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:40
Пенсии в Украине - как назначают выплаты тем, кто претендует на несколько видов пенсий
Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане иногда могут претендовать на разные виды пенсий. Однако законодательство обязывает таких людей выбрать только один вид выплат.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о назначении пенсий

Как уточнили в ведомстве, соответствующая норма существует в статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно закону, если человек претендует на различные виды пенсии, то ему нужно выбрать только одну выплату.

"Человеку, у которого есть право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору", — подчеркнули в ПФУ.

То есть человек может самостоятельно выбрать, какие именно выплаты ему будут начислять пожизненно. Речь идет о таких видах пенсий, как:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2026 году пенсии украинцев должны вырасти более чем на 12%. Индексация выплат для пенсионеров начнется уже в марте.

Однако итоговая сумма доплаты для каждого человека будет зависеть от размера пенсии и продолжительности страхового стажа. Надбавка будет определяться индивидуально, но изменения коснутся большинства пенсий, которые назначались по действующим правилам.

Ранее мы писали, когда в Украине реформируют пенсионную систему. Ожидается, что после изменений минимальная пенсия составит 6 000 гривен. Также рассказывали, что часть пенсионеров пока не получает выплаты. Известно, что нужно сделать для восстановления начислений.

выплаты ПФУ деньги соцвыплаты пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации