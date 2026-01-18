Видео
Україна
Видео

Деньги на оздоровление в ВСУ — когда их начисляют мобилизованным

Деньги на оздоровление в ВСУ — когда их начисляют мобилизованным

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 14:30
Материальная помощь на оздоровление — когда можно получить в ВСУ
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине военнослужащим ежегодно предоставляют денежную помощь на оздоровление. Но важно знать, когда именно появляется право на получение денежной выплаты.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты на оздоровление

В ведомстве отметили, что помощь на оздоровление в армии выплачивают военнослужащим, которые уже могут идти в ежегодный основной (каникулярный) отпуск. Помощь выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения.

То есть, подаваться на выплату финпомощи для оздоровления военнослужащие могут после того, как полноценно отслужат один месяц. При этом в Минобороны отметили, что денежная помощь для оздоровления предоставляется:

  • если военнослужащий идет в полноценный основной отпуск или берет вторую часть ежегодного основного отпуска, в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы;
  • если не уходит в отпуск — на основании рапорта и приказа командира воинской части.

Что еще стоит знать

Напомним, подразделения ВСУ время от времени отводят подальше фронта, чтобы бойцы могли восстановиться. Однако защитникам все равно платят основное денежное обеспечение и начисляют дополнительное вознаграждение. В этом случае речь идет о сумме в 30 000 гривен в месяц, пропорционально времени выполнения боевых задач.

Ранее мы объясняли, кто из бойцов рискует остаться без доплат в январе. Военнослужащие, в частности, могут не получить премию. Также писали, какими скидками могут пользоваться украинские военнослужащие в первый месяц 2026 года. Так, для защитников действуют специальные цены на лекарства, билеты, еду.

