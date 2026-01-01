Видео
Видео

Скидки для военных — на что доступны в январе 2026 года

Скидки для военных — на что доступны в январе 2026 года

Дата публикации 1 января 2026 15:50
Льготы для военных — какие скидки действуют в аптеках, кафе и магазинах в январе
Военные отдыхают после выполнения задания. Фото: Генштаб, Telegram

Многие украинские компании и бренды предоставляют военнослужащим различные бонусы, скидки и льготы. В частности защитники могут приобрести по специальным ценам билеты, лекарства, еду и прочее.

Новини.LIVE рассказывают подробнее, какие скидки доступны военным в январе 2026 года.

Читайте также:

Транспорт

Через приложение "Армия+" можно приобрести до 4 железнодорожных билетов из специального военного резерва Укрзализныци. Билеты доступны от 5 суток до 6 часов до отправления, если на обычные места билетов нет.

АЗС

Пять сетей автозаправочных станций предоставляют военным скидки на топливо, меню кафе и товары маркетов:

  • ОККО — до 5 грн скидки на каждый литр топлива, 20% на кафе и 10% на товары в маркете;
  • WOG — до 5 грн скидки на каждый литр топлива, 20% на кафе и 10% на маркет;
  • UKRNAFTA — до 3 грн скидки на топливо, 30% на кафе и 10% на маркет;
  • AUTOTRANS — до 4 грн скидки на топливо, 10 грн на кофе и 10% на товары магазина;
  • Parallel — до 4 грн скидки на топливо, 20% на кафе и 10% на маркет.

Услуги доставки

Новая почта предлагает действующим военнослужащим отправлять и получать посылки в прифронтовых регионах за 1 гривну.

Услуга действует в шести прифронтовых областях: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской.

Еда и напитки

Сеть Lviv Croissants предоставляет защитникам 15% скидки на комбо: любой круассан + американо или американо с молоком.

Снаряжение и другие товары

В январе военнослужащим предоставляют скидки на одежду и другие товары такие компании:

  • UTactic — 10% скидки на товары сайта (форма, снаряжение, аксессуары);
  • BGN Armo — 10% скидки на весь ассортимент (крепления для оптических прицелов, пламегасители, аксессуары для ДКМ);
  • Баллистика — 15% скидки на бронезащиту и снаряжение;
  • Ukrarmor — 10% скидки на снаряжение, одежду, обувь и другие товары;
  • Rozetka — до 30% скидки на амуницию, инструменты, товары для дома и т.д.

Отдых

Издательство "Наш Формат" предлагает защитникам 15% скидки на все книги (бумажные, электронные, аудио).

Кроме того, в приложении защитники могут сгенерировать 2 штрихкода для покупки билетов в кинотеатрах Multiplex за 60 грн. Предложение действует на стандартные места категории Good и на все сеансы, кроме кинотеатров в ТРЦ ЦУМ и ТРЦ "Караван" в Киеве.

Медицина

Военные могут получить 20% скидки на все неакционные товары фармацевтической компании "Дарница" в аптеках-партнерах. Для этого достаточно раз в месяц сгенерировать персональный штрихкод в разделе партнера в Армия+ и показать его на кассе в аптеке.

Ранее мы рассказывали, что военных со статусом участника боевых действий при определенных обстоятельствах могут его лишить. При этом теряется право на льготы, повышенную пенсию и другие преференции.

Также узнавайте, какие выплаты будут получать защитники в 2026 году.

ВСУ военные защитники Армия+
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
