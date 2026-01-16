Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь ООН — кому из украинцев доступны 1,5 тыс. долларов

Помощь ООН — кому из украинцев доступны 1,5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 13:00
Выплаты от ООН — украинцы в двух регионах могут получить 1,5 тыс. долларов
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовала программа от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO), предусматривающая предоставление гражданам денежной помощи. В ее рамках можно будет получить 1,5 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить помощь от ООН

Как отмечается, в 2026 году ФАО намерена поддержать украинских фермеров в подготовке к весенне-полевым работам путем предоставления средств на закупку семян и удобрений. Ожидается, что в целом агропроизводители получат 300 тыс. долларов на посевную кампанию.

Программа доступна для фермеров в таких регионах:

  1. В Днепропетровском;
  2. В Черниговском.

В организации отмечают, что весенняя посевная является основным этапом для продовольственной безопасности, особенно в областях, пострадавших от войны. От доступа к базовым ресурсам напрямую зависит своевременность старта работ и сохранения производства малых фермеров.

Размеры помощи и как зарегистрироваться

Согласно программе, 200 фермеров получат по 1,5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте). Денежную помощь можно будет использовать на приобретение качественных семян зерновых культур и минеральных удобрений.

Зарегистрироваться в программе фермеры могут, подав заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2026 года.

"Программа ориентирована на фермеров, которые обрабатывают от 10 до 150 гектаров земли и подверглись воздействию войны. Предпочтение будет предоставляться хозяйствам, возглавляемым женщинами", — говорится в сообщении.

Программу совместно реализуют ФАО и Министерство экономики при финансовой помощи Royal Norwegian Embassy in Kyiv, а также при поддержке Правительства Норвегии.

Ранее мы сообщали, что уязвимые категории граждан могут получить финпомощь от UNHCR Ukraine. Речь идет о предоставлении 10,8 тыс. грн.

Также писали, где зимой можно присоединиться к программе поддержки агрофирм от организации Mercy Corps. В ее рамках предусмотрены гранты на бизнес.

выплаты финансовая помощь деньги фермеры денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации