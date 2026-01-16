Выплаты от ООН — украинцы в двух регионах могут получить 1,5 тыс. долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовала программа от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO), предусматривающая предоставление гражданам денежной помощи. В ее рамках можно будет получить 1,5 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

Кто может получить помощь от ООН

Как отмечается, в 2026 году ФАО намерена поддержать украинских фермеров в подготовке к весенне-полевым работам путем предоставления средств на закупку семян и удобрений. Ожидается, что в целом агропроизводители получат 300 тыс. долларов на посевную кампанию.

Программа доступна для фермеров в таких регионах:

В Днепропетровском; В Черниговском.

В организации отмечают, что весенняя посевная является основным этапом для продовольственной безопасности, особенно в областях, пострадавших от войны. От доступа к базовым ресурсам напрямую зависит своевременность старта работ и сохранения производства малых фермеров.

Размеры помощи и как зарегистрироваться

Согласно программе, 200 фермеров получат по 1,5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте). Денежную помощь можно будет использовать на приобретение качественных семян зерновых культур и минеральных удобрений.

Зарегистрироваться в программе фермеры могут, подав заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2026 года.

"Программа ориентирована на фермеров, которые обрабатывают от 10 до 150 гектаров земли и подверглись воздействию войны. Предпочтение будет предоставляться хозяйствам, возглавляемым женщинами", — говорится в сообщении.

Программу совместно реализуют ФАО и Министерство экономики при финансовой помощи Royal Norwegian Embassy in Kyiv, а также при поддержке Правительства Норвегии.

