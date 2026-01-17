Видео
Главная Финансы Выплаты военным на восстановлении — как начисляют в 2026 году

Дата публикации 17 января 2026 15:25
Сколько получают военные на восстановлении — суммы в 2026 году
Военнослужащие идут по дороге. Фото: Генштаб

Бригады ВСУ, после определенного периода пребывания на передовой, выводят из района боевых действий на восстановление. При этом защитники продолжают получать основное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, как начисляются доплаты военным на восстановлении.

При каких условиях выплачивают дополнительное вознаграждение

Как объясняется на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины, документальным подтверждением пребывания воинской части на восстановлении является соответствующий директивный документ, которым определены задачи на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины или применение по его решению.

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными заместителем начальника Генштаба ВСУ 02 марта 2023 года № 346/345 дополнительное вознаграждение выплачивается в случае одновременного соблюдения трех условий:

  1. Включение воинской части в состав действующих группировок войск Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего ВСУ.
  2. Наличие боевого приказа или распоряжения командира воинской части по выполнению боевых задач.
  3. Фактическое выполнение военнослужащим боевой задачи в составе группировки войск или резерва Главнокомандующего ВСУ.

Какова сумма дополнительного вознаграждения на восстановлении

Дополнительное вознаграждение военнослужащим воинской части, которая включена в состав действующих группировок Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего ВСУ и выполняет боевые, специальные задачи согласно боевому приказу, осуществляется в размере 30 000 гривен в месяц, пропорционально времени выполнения боевых задач.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
