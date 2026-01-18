Відео
Головна Фінанси Гроші на оздоровлення у ЗСУ — коли їх виплачують мобілізованим

Гроші на оздоровлення у ЗСУ — коли їх виплачують мобілізованим

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 14:30
Матеріальна допомога на оздоровлення — коли можна отримати у ЗСУ
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовцям щороку надають грошову допомогу на оздоровлення. Та важливо знати, коли саме з'являється право на отримання грошової виплати. 

Детальніше про це розповіли у Міністерстві оборони України.

Виплати на оздоровлення

У відомстві зауважили, що допомогу на оздоровлення в армії виплачують військовослужбовцям, які вже можуть йти у щорічну основну (канікулярну) відпістку. Допомога виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. 

Тобто, подаватися на виплату фіндопомоги для оздоровлення військовослужбовці можуть після того, як повноцінно відслужать один місяць. При цьому у Міноборони наголосили, що грошова допомога для оздоровлення надається: 

  • якщо військовослубовець йде у повноцінну основну відпустку або бере другу частину щорічної основної відпустки, у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки; 
  • якщо не йде у відпустку — на підставі рапорту та наказу командира військової частини. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ час від часу відводять подалі фронту, щоб бійці могли відновитися. Однак захисникам все одно платять основне грошове забезпечення і нараховують додаткову винагороду. У цьому випадку йдеться про суму у 30 000 гривень на місяць, пропорційно часу виконання бойових завдань.

Раніше ми пояснювали, хто з бійців ризикує залишитися без доплат у січні. Військовослужбовці, зокрема, можуть не отримати премію. Також писали, якими знижками можуть користуватися українські військовослужбовці у перший місяць 2026 року. Так, для захисників діють спеціальні ціни на ліки, квитки, їжу. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
