Премии в ВСУ — кто может не получить доплату в январе

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 18:35
Премии в ВСУ — кому из военных могут уменьшить или отменить доплату в январе
Военные на БЗВП. Фото: Генштаб, Telegram

В Украине военнослужащие ежемесячно получают денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения, одной из составляющих которых является премия. Ее устанавливает министр обороны, но при этом премия не может составлять менее 10% должностного оклада. Однако в отдельных случаях ее могут урезать или же вообще отменить.

Новини.LIVE рассказывают, при каких обстоятельствах защитника могут лишить премии.

Порядок начисления премии регулируют приказ МОУ от 07.06.2018 №260 и решение МОУ от 16.01.2024 №183/уд. Документы предусматривают ряд оснований как для уменьшения размера, так и для лишения премии.

Кому могут урезать премию и на сколько

Как поясняется на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины, командир воинской части имеет право частично лишить премии военнослужащего в случае наложения на него:

  • дисциплинарного взыскания "выговор" — 10%;
  • дисциплинарного взыскания "строгий выговор" — 20%;
  • двух дисциплинарных взысканий "выговор" ("строгий выговор") — 40%;
  • трех дисциплинарных взысканий "выговор" ("строгий выговор") — 50%.

Поэтому в январе 2026 года командир воинской части имеет право частично лишить премии, если в этот календарный месяц было наложено дисциплинарное взыскание. Или если в январе в воинскую часть поступило сообщение о наложении такого взыскания вышестоящим командиром (начальником).

Кому премию не выплатят вообще

Военнослужащим не выплачивается премия в следующих случаях:

  • наложение на военнослужащего более трех взысканий;
  • невыход на службу (учебу) без уважительных причин;
  • употребление алкогольных напитков (наркотических веществ);
  • прибытие на службу в нетрезвом состоянии (в состоянии наркотического опьянения);
  • наложение взыскания "предупреждение о неполном служебном соответствии", "понижение в должности", "понижение в воинском звании на одну ступень", "лишение воинского звания";
  • привлечение к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;
  • неуспешное окончание (или отчисление) из адъюнктуры, докторантуры высшего военного учебного заведения, военного учебного подразделения учреждения высшего образования или научно-исследовательского учреждения из-за невыполнения индивидуального учебного плана или недисциплинированности;
  • нарушение требований законов и других нормативно-правовых актов, которые привели к материальному ущербу;
  • совершение в воинской части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, или преступлений;
  • увольнение с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, в связи с систематическим невыполнением условий контракта.

Поэтому при наличии любого из вышеизложенных оснований защитника в январе могут лишить премии на 100%.

Ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах УБД могут лишить статуса и льгот.

Также узнавайте, какие скидки доступны военнослужащим в январе 2026 года.

выплаты ВСУ премия военнослужащие доплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
