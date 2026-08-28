Выплаты в размере 19 400 грн: где в Украине принимают заявки на зимнюю помощь

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В одном из северных регионов Украины граждане могут получить зимнюю денежную помощь от Международного комитета Красного Креста (МККК). В рамках программы домохозяйства, относящиеся к уязвимым категориям, могут оформить выплаты на приобретение твердого топлива и других материалов для отопления в размере 19 400 грн.

О том, кто может обратиться за оформлением помощи, рассказывают Новини.LIVE.

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Где в Украине принимают заявки на зимнюю помощь

По данным городских властей, воспользоваться возможностью получить средства на зимний период могут жители Корюковской громады Черниговской области. Программа предусматривает предоставление финансовой помощи домохозяйствам для преодоления сложных условий в холодное время года.

В частности, на следующей неделе состоится регистрация для таких категорий:

1–2 сентября — лиц в возрасте 60–65 лет;

3–4 сентября — лица в возрасте 66–70 лет.

Регистрация остальных уязвимых категорий будет проводиться в другие дни. Речь идет о:

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Семьях, состоящих из лиц в возрасте 50–64 лет, не имеющих доходов; Многодетных семьях с тремя и более детьми до 18 лет; Домохозяйствах, возглавляемых одинокими отцами или матерями; Семьях, в которых есть люди с инвалидностью I и II группы; Домохозяйствах, в которых один из членов потерял работу с 24 февраля 2022 года.

Сумма помощи и куда обращаться

В рамках программы домохозяйства получат помощь в размере 19 400 грн. На эти средства можно будет:

купить дрова/уголь/брикеты/другие материалы для отопления;

оплатить доставку отопительных материалов;

расчитаться за услуги газоснабжения/электроснабжения;

покрыть другие неотложные/непредвиденные потребности домохозяйства зимой.

Необходимо соответствовать следующим требованиям:

фактически проживать в Корюковской громаде;

иметь доход на каждого не выше 8 650 грн;

не получать аналогичную помощь.

Регистрация будет проходить по адресу: убежище по адресу ул. Вокзальная, 8А.

Объявление. Источник: МККК

Ранее Новини.LIVE сообщали, что международная денежная помощь доступна жителям Сум и области. Речь идет о выплатах в размере от 10 800 грн на каждого члена семьи. Заявки принимаются от уязвимых категорий населения, которые были вынуждены переехать из-за войны. В частности, речь идет о пенсионерах и людях с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе в Днепропетровской области БФ Каритас Украины предоставляет финансовую помощь беременным украинкам и семьям с малолетними детьми. Речь идет о начислении выплат сроком на полгода. Фонд предоставит каждому члену семьи 10 800 грн. Эта сумма будет выплачена единовременно.