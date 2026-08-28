Выплаты от 10 800 грн: где пенсионерам гарантируют международную помощь

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В конце лета 2026 года жители ряда громад одной из прифронтовых областей Украины могут зарегистрироваться в международной программе, предусматривающей оказание поддержки в виде денежной помощи в размере от 10 800 грн на каждого члена семьи. Заявки могут подавать уязвимые категории населения, которые были вынуждены переехать из-за войны.

О том, кому предоставлено право на получение выплат, рассказывают Новини.LIVE.

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Где гарантируют международную денежную помощь

Возможность подать заявку на международную денежную помощь доступна жителям Сум и области.

Согласно условиям программы, оформить помощь могут четыре категории граждан из числа внутренне перемещенных лиц или беженцев, перезд которых был вызван угрозами для жизни, атаками или обязательной эвакуацией.

В приоритете будут граждане, имеющие социально-экономическую уязвимость — пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие матери, малообеспеченные и многодетные семьи, а среднемесячный доход семьи на каждого человека не превышает 8 300 грн.

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Речь идет о:

Внутренних переселенцах, выезд которых произошел в течение 45 дней; ВПЛ, переехавших в течение периода от 46 дней до шести месяцев; Беженцах, вернувшихся из-за границы в период от трех месяцев до года; Переселенцах, которые прибыли в свои дома в период от трех месяцев до одного года.

Размеры денежной помощи и порядок регистрации

Граждане, проживающие в Сумской области, могут обратиться для предварительной регистрации по телефону в пункт сбора по номеру: 063 182 68 38. Также в ряде громад работают мобильные группы. В частности, открыта запись в очередь на прием в г. Лебедин 28 августа и регистрация в г. Буринь на 31 августа.

После этого решение о выплате будет принято на основе личной беседы со специалистом фонда.

"Ожидайте звонка от сотрудников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН, и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Размеры выплат будут следующими:

10 800 грн — для беженцев, вернувшихся в течение трех месяцев и не более одного года назад;

12 300 грн — для переселенцев, которые переехали в течение последних 45 дней;

12 300 грн — для ВПЛ, которые выехали из-за угрозы жизни от 46 дней до полугода назад;

12 300 грн — для семей, пострадавших от обстрелов за последние 45 дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Чернигове граждане, покинувшие свои дома из-за угроз, связанных с войной, могут получить помощь от БФ "Каритас Украины". Речь идет о программе при финансовой поддержке Соединенных Штатов. Если граждане эвакуировались в течение последних 45 суток, то получат выплату в размере 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области можно получить от организации ADRA Ukraine финансовую помощь на отопительный период. В частности, такая возможность предоставлена для уязвимых категорий населения. Жителям прифронтовой области выплатят по 19 400 грн.