Выплаты до 10 800 грн.: где гарантируют денежную помощь для женщин от Каритас

Женщина, держащая гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В конце августа 2026 представительство национальной сети благотворительных организаций и официального органа Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) "Каритас Украины" открыло регистрацию для беременных украинок и семей с малолетними детьми на денежную помощь. При соблюдении условий можно будет оформить финансовую поддержку на полгода.

О том, где будет действовать программа помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Где гарантируют денежную помощь для женщин от Каритас

По информации одной из городских территориальных громад, новая программа поддержки доступна в Днепропетровской области. В частности, обращаться за выплатами могут жители Зеленодольской территориальной громады. Средства для такой категории граждан будет предоставлять на длительный период местный центр — благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" УГКЦ.

"Вниманию беременных женщин и семей с детьми младше 3 лет! Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" УГКЦ приглашает лиц из вышеупомянутой категории уязвимости, проживающих на территории Зеленодольской громады осуществить предварительную регистрацию на денежную помощь", — говорится в сообщении.

К участию в новом проекте помощи приглашают украинок при одновременном соблюдении следующих условий:

Читайте также:

Беременные женщины и семьи с детьми младше трех лет; Проживание на территории Зеленодольской громады Днепропетровской области; Отсутствуют аналогичные выплаты в течение последних шести месяцев для всех членов домохозяйства от благотворительных фондов/организаций; Среднемесячный доход на каждого человека в семье не превышает 8 422 грн.

Суммы денежной помощи и как зарегистрироваться

В рамках программы размер помощи будет составлять 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Соответствующую сумму начислят единовременной выплатой сразу за шесть месяцев поддержки.

Граждане, желающие присоединиться к программе благотворительной организации "Каритас Украины" и получить денежную помощь, должны обратиться (пн-пт 9.30-16.30) по телефону: 067 367 48 89.

Также благотворители предупредили, что сам факт регистрации не гарантирует получение денежной помощи. Решения будут принимать, учитывая ряд факторов.

Также рекомендуют обращаться только при соответствии указанным критериям и отсутствия получения членами домохозяйства аналогичной финпомощи от других фондов.

Ранее Новин.LIVE рассказывали, что еще в одном городе стартовала регистрация для домохозяйств из числа ВПЛ, чтобы оформить финансовую помощь. Речь идет о предоставлении средств наиболее уязвимым категориям граждан от UNHCR Ukraine. Суммы будут зависеть от срока перемещения: от 10 800 до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто и где может получить гранты на зимование. Программа действует для жителей или внутренних переселенцев одного из регионов Украины и предусматривает предоставление средств на ведение сельского хозяйства. Выплаты доступны также пострадавшим от негативных последствий войны. В приоритете — лица с инвалидностью и пожилые люди.