Виплати до 10 800 грн: де гарантують грошову допомогу для жінок від Карітас

Жінка тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці серпня 2026 року представництво національної мережі благодійних організацій та офіційного органу Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) "Карітас України" відкрило реєстрацію для вагітних українок та родин з малолітніми дітьми на грошову допомогу. За дотримання умов можна буде оформити фінансову підтримку тривалістю на пів року.

Про те, де діятиме програма допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де гарантують грошову допомогу для жінок від Карітас

За інформацією однієї з міських територіальних громад, нова програма підтримки доступна у Дніпропетровській області. Зокрема, звертатися за виплатами можуть жителі Зеленодольської територіальної громади. Кошти для такої категорії громадян надаватиме на тривалий період місцевий осередок — благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" УГКЦ.

"До уваги вагітних жінок і сімей з дітьми віком до 3 років! Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" УГКЦ запрошує осіб з вищезазначеної категорії вразливості, які проживають на території Зеленодольської громади здійснити попередню реєстрацію на грошову допомогу", — йдеться у повідомленні.

До участі у новому проєкті допомоги запрошують українок за одночасного дотримання таких умов:

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Вагітні жінки та родини з дітьми віком до трьох років; Проживання на території Зеленодольської громади Дніпропетровської області; Відстутні аналогічні виплати протягом останніх шести місяців для всіх членів домогосподарства від благодійних фондів/організацій; Середньомісячний дохід на кожну особу в родині не перевищує 8 422 грн.

Суми грошової допомоги та як зареєструватися

У рамках програми розмір допомоги становитиме 10 800 грн на кожного члена домогосподарства. Відповідну суму нарахують одноразовою виплатою одразу за шість місяців підтримки.

Громадяни, які бажають долучитися до програми благодійної організації "Карітас України" та отримати грошову допомогу, повинні звернутися (пн-пт 9.30- 16.30) за номером телефону: 067 367 48 89.



Також благодійники попередили, що сам факт реєстрації не гарантуватиме отримання грошової допомоги. Рішення ухвалюватимуть, зважаючи на низку факторів.

Також рекомендують звертатися лише за умови відповідності вказаним критеріям та відсутності отримання членами домогосподарства аналогічної фіндопомоги від інших фондів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ще в одному місті стартувла реєстрація для домогосподарств з числа ВПО, щоб оформити фінансову допомогу. Йдеться про надання коштів найбільш вразливим категоріям громадян від UNHCR Ukraine. Суми залежатимуть від терміну переміщення: від 10 800 до 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто і де може отримати гранти на зимування. Програма діє для жителів або внутрішніх переселенців одного з регіонів України та передбачає надання коштів на ведення сільського господарства. Виплати доступні також тим, хто постраждав від негативних наслідків війни. У пріоритеті — особи з інвалідністю та люди похилого віку.